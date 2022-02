Un bon coup de pouce

L’homme prend de plus en plus de place sur la planète. Malheureusement, dans bien des cas, c’est au détriment de nombreux espaces verts et de plusieurs espèces.

• À lire aussi: Trophées des lecteurs

De multiples organismes veillent sur nous et souhaitent faire changer les choses pour le mieux. Est-ce assez pour obtenir des résultats rapides et flamboyants ? Certainement pas. Toutefois, on doit remercier ces regroupements de personnes et ces individus qui tentent de faire la différence.

Faune ailée

Ducks Unlimited Canada a été fondé en 1938 au pays. La version québécoise, Canards Illimités, a vu le jour en 1976. Cet organisme s’est donné comme mission de conserver les milieux humides et les habitats s’y rattachant au bénéfice de la sauvagine. Les dirigeants souhaitent également faire la promotion d’un environnement sain pour la faune et les humains.

Les nemrods apprécient beaucoup les efforts de CI, comme plusieurs les appellent, car ils contribuent au bien-être des migrateurs tout en les aidant à se reproduire. Quand il y a plus de sauvagines dans nos cieux, les amateurs de chasse ont automatiquement de meilleurs résultats.

Dans des conditions non influencées par la pandémie, il y a plus de 4200 Canadiens et Canadiennes qui organisent annuellement des événements-bénéfice et collaborent à des programmes éducatifs.

Des bénévoles

La déforestation massive a un impact direct sur des espèces comme le canard branchu, le bec-scie couronné et le garrot à œil d’or, car les femelles nichent dans des cavités d’arbres.

Il y a plusieurs façons de s’impliquer. Pour sa part, depuis quatre ans, Bruno Banville de Châteauguay, s’occupe de 11 nichoirs pour les canards arboricoles.

En collaboration avec Canards Illimités et en partenariat avec la société d’aménagement de la Baie Lavallière inc., notre bénévole de 58 ans a installé un réseau de nichoirs dans le ruisseau St-Jean, près de l’île St-Bernard, à Châteauguay.

Sa mission

Sa tâche consiste à installer ces cabanes spécialement adaptées à une hauteur de 3,5 mètres. Au besoin, il mettra un cône anti-prédateur pour limiter l’accès aux ratons laveurs et aux indésirables comme les écureuils. Il y déposera ensuite des copeaux de bois qui serviront à la construction du nid.

Entre les mois de janvier et mars, Bruno ira voir l’état du nichoir. En faisant l’analyse des écailles et de la présence de plumes, il pourra savoir quelle espèce a eu une couvée. Si l’intérieur est saccagé, qu’il y a des traces de griffes et du poil, il saura qu’il y aura eu plutôt de la prédation. Il arrive également que d’autres locataires, tels l’hirondelle bicolore, l’étourneau sansonnet, le tyran huppé, le petit duc, etc., y élisent domicile.

Après avoir tout nettoyé et avoir remis les copeaux de bois, M. Banville laissera la nature suivre son cours jusqu’à l’arrivée des canards en avril et en mai.