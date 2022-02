Un nouveau moteur sous le capot

​DAYTONA BEACH | Les journées se suivent et se ressemblent pour Jacques Villeneuve, qui a encore été immobilisé au garage samedi en raison de nouveaux ennuis mécaniques, à Daytona.

Après que la rupture du câble de l’accélérateur, survenue lors de l’épreuve qualificative de jeudi soir, eut forcé le pilote de 50 ans à l’inactivité le lendemain, les membres de son équipe n’étaient pas au bout de leurs peines à leur arrivée à la piste, samedi matin.

Quand les mécaniciens ont procédé au démarrage du moteur, ils se sont aperçus qu’une soupape avait cédé et que la seule façon de participer au Daytona 500 était de remplacer ledit moteur.

Incapable de participer à la dernière séance d’essais libres, Villeneuve n’a donc pas roulé depuis mercredi soir, où il a réalisé 35 tours avant d’être contraint à l’abandon.

Il ne reprendra le volant que lors du premier tour de formation qui précédera le départ, dimanche.

Début de course prudent

« Ce n’est pas une situation idéale, a-t-il relaté, en entrevue au Journal de Montréal. Le problème, c’est que j’ai fait environ quatre tours en peloton depuis mon arrivée ici. Je ne sais pas vraiment comment se comporte la voiture en condition de course.

« Mais bon, la bonne nouvelle, c’est que je vais pouvoir bénéficier d’un moteur neuf, a-t-il poursuivi. Je vais jouer de prudence au début puis profiter des ouvertures qui pourraient se présenter à moi. Pourvu que cette fois la mécanique tienne le coup. »

Des voitures complexes

Photo Louis Butcher

Des mécaniciens de l’écurie Hezeberg, qui a recruté le champion du monde de Formule 1997 pour cette première étape de la Coupe NASCAR en 2022, n’ont pas caché que la nouvelle voiture inaugurée cette année était très complexe.

« Ça va nous prendre un bon cinq heures pour remplacer le moteur, a fait savoir l’un d’eux. Tout est beaucoup plus compliqué. Dans les années passées, l’opération ne nécessitait qu’environ 90 minutes de travail. »

La veille, le changement du pédalier s’était aussi avéré problématique.

Le premier Québécois en 62 ans

Villeneuve deviendra dimanche le premier Québécois en 62 ans à participer à cette épreuve considérée comme le « Super Bowl » du NASCAR. Le Montréalais Dick Foley, qui célébrera ses 90 ans le mois prochain, l’avait précédé en 1960, après avoir également pris part au Daytona 500 l’année précédente.

Villeneuve aura aussi le privilège de participer aux cérémonies d’avant-course et d’être présenté aux milliers de spectateurs qui seront entassés dans la tribune principale. Le Daytona 500 sera d’ailleurs présenté à guichets fermés. Plus aucun billet n’est disponible depuis un mois.

« Je vais vivre une belle expérience, a-t-il confié, surtout quand je serai présenté à la foule sur la tribune. »

De nouvelles couleurs

Jamais un pilote dans l’histoire n’a roulé au Daytona après avoir été couronné champion du monde de Formule 1.

Ceux qui ont suivi le parcours de Villeneuve depuis le début de la semaine en Floride vont s’apercevoir que sa voiture n’affiche plus la même couleur orangée.

Un nouveau commanditaire s’est affiché vendredi soir « Woodie’s Wash Shack », une entreprise spécialisée dans le lavage automatisé de véhicules établie à Tampa, en Floride.

Enfin, Villeneuve avait un message clair pour ceux qui ont cru qu’il avait été approché par l’écurie néerlandaise pour prendre le départ et se retirer quelques tours plus tard sans motif valable.

« C’est complètement faux, répond-il. Jamais je n’aurais accepté une telle démarche. Je suis venu ici avec trois de mes enfants, dont l’un est âgé de deux semaines à peine. Dans ces conditions, je serais resté à la maison, en Italie. »

Cette pratique, communément appelée « Start and Park », qui consiste à ne rouler que pendant quelques tours et à en soutirer une bourse significative n’est plus permise en NASCAR.

« Si je suis forcé à abandonner, j’aurais de bonnes raisons de le faire », a-t-il conclu.