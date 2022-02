Un nouveau sujet explosif

Après Les choses humaines, lauréat du prix Interallié et du prix Goncourt des lycéens en 2019, la romancière française Karine Tuil nous revient avec un livre percutant.

Alma Revel, 49 ans, est juge d’instruction antiterroriste. Autrement dit, chaque fois que des fusillades ou des attaques-suicides sont perpétrées en sol français, Alma est chargée d’interroger les suspects qui ont été mis en examen. Mais pas seulement. Lorsqu’on soupçonne un jeune d’avoir prêté allégeance à l’État islamique, c’est encore à elle qu’on fait appel afin d’en avoir le cœur net.

Après Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre 2015, sa pire crainte est donc de relâcher dans la nature quelqu’un qui pourrait avoir rejoint en douce les rangs des djihadistes et très bientôt commettre ce genre d’horreurs. Un quelqu’un comme Abdeljalil Kacem, par exemple. Car avec lui, elle ne saura pas du tout sur quel pied danser.

Être juge et partie ?

En décembre 2014, sans en avertir personne, Kacem, 21 ans, est parti en Syrie avec sa femme enceinte pour « aider le peuple syrien, faire de l’humanitaire et pratiquer la religion musulmane », point à la ligne. Vrai ? Pas vrai ? C’est ce qu’Alma tentera de déterminer. Mariée depuis près d’un quart de siècle à Ezra, un écrivain sur le déclin qui a autrefois remporté un prix Goncourt, elle devra toutefois aussi jongler avec ses propres problèmes. Son couple battant sérieusement de l’aile, elle a en effet commencé à fréquenter Emmanuel Forest... qui est nul autre que l’avocat pénaliste assurant la défense du jeune Kacem. Mais, comme chacun le sait, amour et travail font rarement bon ménage...

Fidèle à elle-même, Karine Tuil signe une histoire fascinante ancrée dans l’actualité. Et on a beaucoup, beaucoup aimé.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

American Rust

En 2010, le tout premier roman de Philipp Meyer a été publié sous un autre titre : Un arrière-goût de rouille. Avec cette traduction révisée, on pourra ainsi redécouvrir la poignante histoire de deux amis d’enfance, Isaac et Billy. Ensemble, ils rêveront de quitter la morne petite ville de Buell, en Pennsylvanie, pour rouler vers la Californie. Mais la vie se chargera d’en décider autrement, et hélas, ça ne sera pas forcément pour le meilleur...

La fille cachée

Imaginez l’horreur : apprendre qu’on est la fille d’un tueur en série qui a été exécuté au Texas il y a 20 ans pour les meurtres de six enfants. C’est à cette terrible réalité que Mélanie Stokes sera confrontée. Mais dès qu’elle cherchera à en savoir plus, elle pourra dire adieu à sa petite vie tranquille. Un bon moment de lecture, même si le dénouement n’est pas bien difficile à deviner.

Infiniment pâtisserie

Quel que soit le moment de la journée, le chef pâtissier-chocolatier français Pierre Hermé nous propose de l’agrémenter de petits plaisirs sucrés : chaussons croustillants à l’orange, sablés viennois, panna cotta, crème caramel, cake pain d’épices et framboise, brownie, galette infiniment amande... Des desserts parfois un peu longs à préparer, mais ô combien délicieux.

Lady Sapiens

Lorsqu’on pense à la préhistoire, on pense tout de suite hommes des cavernes. Mais qu’en est-il des femmes de l’époque ? Accessible à tous, ce livre nous invite à le découvrir et, surprise, ces femmes auraient entre autres participé aux « décorations murales » qu’on peut admirer à l’intérieur des grottes. Vraiment, très intéressant d’un bout à l’autre.

Frissons garantis

Les serpents de la frontière

Décédé en 2008, l’Américain James Crumley nous a laissé plusieurs romans bien noirs mettant en scène deux détectives privés qui ne manquent ni de gouaille ni de vieux démons (alcool, drogue, etc.) : Milo Milodragovitch et C.W. Sughrue.

Exceptionnellement réuni dans cet opus qui profite d’une toute nouvelle traduction, ce tandem de choc aura surtout le chic de collectionner les ennuis. Comme si la poisse leur collait au train. À peine arrivé au Texas, alors qu’il espérait siroter tranquille sa première bière en dix ans, Milo se fera par exemple arranger le portrait par une espèce de brute sans cervelle. Mais comparé au reste, ça ne sera pas grand-chose.

Attention devant

C’est dans un bled situé non loin de la frontière mexicaine que Milo parviendra à retrouver Sughrue. Il compte en effet sur l’aide de son vieux pote pour débusquer le petit banquier véreux qui a osé lui piquer tout le fric dont il devait hériter à l’âge de 53 ans. Cela dit, Sughrue va lui aussi avoir besoin d’un sérieux coup de main pour se venger d’une bande de tueurs mexicains sadiques à souhait. On se doute que l’un dans l’autre, nos deux compères ne chômeront pas.

Dopé à la testostérone, un récit qui nous réserve bien des sourires.