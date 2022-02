Un psychiatre est durement blâmé par son ordre professionnel

Le psychiatre Louis Morissette, bien connu pour ses témoignages dans des grands procès, vient d’être blâmé par son ordre professionnel pour avoir réalisé une « expertise » il y a 14 ans... en ne se basant que sur du vent.

« Il a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession et est déclaré coupable d’avoir contrevenu [...] au Code des professions », a tranché sans ambiguïté le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, la semaine dernière.

Le Dr Morissette est notoirement connu pour ses expertises à la cour, bien souvent pour la défense. Au fil des ans, il avait présenté ses rapports dans des causes hautement médiatisées, comme celles de Karla Homolka et de Guy Turcotte. Il a déjà expertisé Maurice « Mom » Boucher et Valéry Fabrikant, entre autres.

Dans beaucoup de ces cas, il avait émis de sérieuses réserves quant à l’état mental des meurtriers qu’il était appelé à rencontrer.

Mais plus loin des projecteurs, il a réalisé de nombreuses autres expertises, dont une en 2008, qui l’a mis dans l’eau chaude.

À l’époque, Louis Morissette avait accepté un mandat de l’Université d’Ottawa. Le doyen André Lalonde semblait avoir une dent contre le professeur de physique Denis Rancourt. Et dans le cadre de mesures disciplinaires contre ce dernier, il avait commandé une opinion psychiatrique.

Le Dr Morissette avait accepté, offrant même ses recommandations quant aux mesures à prendre contre M. Rancourt, un homme soi-disant dangereux dont il avait dressé un portrait alarmant. Le professeur avait finalement été congédié.

Pas de rencontre

Le hic, c’est que le psychiatre n’a jamais tenté de joindre la personne qu’il « expertisait ». Pire encore, il s’est fondé uniquement sur une rencontre avec le doyen, qui a fourni de fausses informations et des extraits d’émissions de radio choisies par ce dernier.

Au final, l’avis du psychiatre ne valait rien, au point où le Conseil de discipline a même refusé de le qualifier « d’opinion, d’évaluation ou d’expertise ».

« En acceptant un tel mandat et en l’exécutant comme il l’a fait, en y associant son nom, son titre et la crédibilité que cela lui confère, c’est à toute la profession qu’il porte ombrage », a déploré le Conseil de discipline.

Longue saga

Si Louis Morissette s’est retrouvé blâmé 14 ans plus tard, c’est en raison de la détermination du professeur Rancourt, depuis retraité, qui s’est battu tout ce temps pour laver son nom, malgré toutes les embûches que lui ont mises l’université et les avocats du psychiatre.

Le syndic du Collège des médecins avait d’ailleurs rejeté sa plainte, si bien qu’il en avait déposé une, privée, qui a finalement abouti. Sur plusieurs autres chefs, Louis Morissette a toutefois été acquitté.

« Ç’a vraiment été une bataille de David contre Goliath, a-t-il commenté au Journal. On m’avait dit que ma plainte n’avait aucune valeur, ç’a été un long combat, mais là, je suis soulagé et très heureux de cette victoire. »

Reste maintenant à déterminer la sanction à laquelle devra faire face le Dr Morissette. À ce sujet, M. Rancourt a affirmé qu’il demanderait une révocation temporaire du permis de pratique du psychiatre, sans pouvoir s’avancer sur la durée.

Une audience sur la sanction devrait se tenir prochainement.