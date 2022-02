Vive le dépaysement

Les voyages nous manquent. Les images, les odeurs, les saveurs, le contact avec les gens. Pour voyager des yeux et satisfaire notre curiosité, plusieurs séries documentaires mettent en valeur l’ailleurs. Une façon de voir du pays par procuration, de s’imprégner d’autres cultures et d’alimenter des rêves.

L’hiver

Les amateurs de sports d’hiver l’apprécient. Pour d’autres, il est un gagne-pain ponctué de défi. L’hiver est à la fois poétique et rigoureux. Voici 5 regards bien différents sur sa neige, sa glace, son froid et sa beauté.

Nordik

Mylène St-Sauveur n’a pas froid aux yeux, c’est le cas de le dire. Si vous n’êtes pas déjà tombés sur cette charmante série documentaire, vous y ferez la connaissance de gens qui vivent dans des coins de pays où l’hiver règne. L’actrice embrasse la nordicité avec une belle curiosité. On la retrouve au Japon, en Russie, en Turquie, en Mongolie et en Finlande. Ses hôtes sont chaleureux et il y a toujours une découverte gustative à faire.

Mercredi 14 h à TV5

Champions de tous les temps : les sports d’hiver

Vous avez regardé les Olympiques et êtes impressionnés par les performances des athlètes ? Steeve Haake est un ingénieur sportif anglais reconnu. Dans cette série, il enquête pour savoir si la technologie dont bénéficient les athlètes d’aujourd’hui mène à de meilleurs résultats. Des champions de ski, de bobsleigh, de patinage de vitesse, de hockey sont mis au défi de battre des records d’antan avec les moyens de l’époque.

Mercredi 22 h sur ICI Explora (dès le 2 mars)

Odyssée dans le Grand Nord

C’est l’histoire d’une grande épopée. Nous y suivons l’équipage du voilier Infinity alors qu’il quitte les îles Marshall en Océanie pour voguer sur le Pacifique. Son but ? Naviguer le plus au nord possible, là où aucun autre voilier ne s’est aventuré. Mais le temps est compté puisqu’il n’y a qu’une petite fenêtre possible sans risquer d’être pris dans la glace.

Lundi 19 h à Évasion

Conquérants des glaces

C’est périlleux d’affronter les glaces d’un hiver mordant en canot. Cette série suit trois équipes de canot à glace alors qu’ils participent à différentes courses sur le fleuve Saint-Laurent. Sport extrême, un canot accueille cinq canotiers qui alternent entre la rame dans les eaux glacées et la trotte sur la glace. Évidemment la glace peut être fragile et le courant fort.

Mercredi 17 h 30 sur Historia

Les ravitailleurs du Grand Nord

Certains peuples vivent l’hiver presque à l’année. Un univers à la fois hostile et glacial où la vie est rude et pleine d’embûches. Une cinquantaine de petites communautés vivent ainsi isolées près du Pôle Nord. Une fois par année, des ravitailleurs affrontent les glaces afin d’apporter des denrées et des matériaux essentiels à leur survie. Cette série suit une flotte de cinq cargos dans leur périple entre Montréal et le Grand Nord.

Mercredi 10 h sur ICI Explora (dès le 2 mars)

Voyager par procuration

Des destinations lointaines. Une immersion toute simple. Des outils pour ouvrir nos horizons.

Midnight Asia : Eat, Dance, Dream

Cette fascinante série visite de grandes villes asiatiques... de nuit. Comme le dit une des intervenantes, la nuit permet à chacun d’être qui il veut être. Séoul en Corée du Sud, Manille aux Philippines, Bangkok en Thaïlande, Tokyo au Japon, Taipei à Taïwan, Mumbai en Inde sont les villes dont on suit les oiseaux de nuit. Une DJ de 85 ans, une lutteuse, des restaurateurs funky, une mixologue, de beaux personnages dans des métropoles dont on découvre les lieux inusités.

Disponible sur Netflix

La magie de l’Australie

L’Australie bénéficie d’une belle diversité. D’un côté, il y a les forêts tropicales, de l’autre les montagnes enneigées. La nature est riche. La faune précieuse regorge d’espèces uniques. Pour nous, l’Australie c’est l’autre bout du monde. C’est l’occasion d’y jeter un coup d’œil à peu de frais.

Lundi 19 h sur ICI Explora

Tenir salon

Les salons de coiffure sont des microcosmes. On y change de tête, on se remonte le moral, on jase, on échange. C’est une merveilleuse façon de découvrir les communautés qui forment le Québec. Au-delà des questions capillaires, la chaleureuse animatrice Sophie Fouron rencontre de beaux humains dont les histoires de vie sont souvent touchantes. Parcours de réfugiés dans un salon afghan, mariage dans un salon indien, on passe par différentes zones de jolie manière.

Mardi 20 h à TV5

Pékin express

Cette téléréalité s’apparente à la populaire compétition The Amazing Race. Cette course est une belle façon de voir du pays. Rapidement. À travers des épreuves. C’est une façon de vivre l’aventure. Elle en est à sa 15e saison. Pour souligner cet anniversaire, d’anciennes équipes y participent.

Vendredi 19 h à Évasion

Les îles Canaries

On dit de ces îles qu’il y règne l’éternel printemps. Cette série en deux épisodes nous fait voir toute son ampleur, sa beauté, ses paysages, les animaux qui y vivent, sa diversité. Communauté espagnole au large du Maroc, on y retrouve des paysages volcaniques, des sommets enneigés, de la végétation verdoyante comme des étendues désertiques. C’est une destination touristique de premier plan.

Vendredi 16 h sur ICI Explora (dès le 4 mars)

Jack Whitehall Travels with my Father

Comédien et humoriste britannique, Jack Whitehall n’était jamais allé en Asie et il s’est dit que ce serait plus rigolo de faire le voyage avec son père. Il est aventurier, aime les gens et veut en savoir plus sur les cultures qu’il découvre. Son père Michael est plus réservé, il embarque dans toutes les propositions et s’avère un bon pince-sans-rire. En 5 saisons, ils ont visité 14 pays : Cambodge, Vietnam, Hongrie, Ukraine, Australie, États-Unis. La dernière saison a été tournée en Grande-Bretagne où ils vivent, mais dont ils ont découvert encore tant de choses. Un voyage intergénérationnel amusant.

Disponible sur Netflix

Planète bleue II

L’eau est une grande richesse. Diffusé précédemment dans le cadre de Découvertes, ce documentaire met en valeur les océans. Des mers chaudes jusqu’aux plus glaciales. Bien que les océans recouvrent les deux tiers de notre planète, on les connaît très peu. C’est donc une incursion privilégiée pour observer les fonds marins et mieux les comprendre pour mieux les protéger.