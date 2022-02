Barkov mène les Panthers à un troisième gain consécutif

Aleksander Barkov a connu une performance inspirée de trois points, menant les Panthers de la Floride à une victoire de 5 à 2 aux dépens des Blackhawks de Chicago, dimanche au United Center.

Il s’agit d’un troisième gain consécutif pour la troupe d’Andrew Brunette, qui pointe au premier rang de la section la plus relevée du circuit Bettman, l’Atlantique.

Barkov s’est d’abord fait complice des réussites de Brandon Montour et Mackenzie Weegar, respectivement aux deuxième et troisième engagements, avant d’enfiler l’aiguille lui-même en fin de rencontre dans un filet désert. Anton Lundell l’a d’ailleurs imité en poussant aussi la rondelle dans une cage béante 39 secondes plus tard.

Aaron Ekblad a continué sur sa lancée en faisant mouche pour la 13e fois de la saison en début de partie. L’ancien premier choix au total de l’encan de 2014 totalise 47 points en 49 rencontres en 2021-2022.

Dans une cause perdante, Patrick Kane et Caleb Jones ont réussi à déjouer Sergei Bobrovsky, qui n’a eu à défendre que 18 lancers adverses.

Le Québécois Marc-André Fleury a arrêté 20 des 23 disques dirigés vers lui.