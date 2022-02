Cinq grands héros du Canada aux Jeux olympiques de Pékin

Les héros canadiens ont été nombreux aux Jeux olympiques de Pékin et, naturellement, ils n’ont pas tous été récompensés par des médailles. Les cinq athlètes suivants font toutefois partie de ceux qui ont eu l’honneur de grimper sur le podium, parfois à plusieurs reprises, marquant ainsi particulièrement les deux dernières semaines.

Steven Dubois

Trois médailles, une de chaque couleur! Le patineur de vitesse courte piste Steven Dubois a entamé son impressionnante récolte, le mercredi 9 février, en remportant l’argent au 1500 mètres. Quatre jours plus tard, le Québécois de 24 ans gagnait une médaille de bronze au 500m. Dubois, qui en était à ses premiers Jeux après avoir agi comme réserviste à Pyeongchang en 2018, a finalement obtenu l’or en contribuant au triomphe du Canada au relais masculin. Son coéquipier Charles Hamelin en a alors profité pour obtenir une sixième médaille olympique en carrière.

Isabelle Weidemann

Au patinage de vitesse longue piste, Isabelle Weidemann a également profité des Jeux de Pékin pour rafler ses trois premières médailles olympiques en carrière. Le concept est le même : une de chaque couleur! L’athlète originaire d’Ottawa, qui est âgé de 26 ans, a gagné l’or dans la poursuite par équipes (avec Valérie Maltais et Ivanie Blondin), l’argent au 5000m et le bronze au 3000m. À Pyeongchang, elle avait raté le podium de peu dans ces trois mêmes épreuves.

Marie-Philip Poulin

Selon leur discipline, les athlètes n’ont pas tous l’occasion de remporter plus d’une médaille. Or, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin s’est assuré de gagner la breloque en or tant convoitée par l’équipe féminine du Canada. En finale contre les États-Unis, Poulin a inscrit deux buts pour aider le pays à l’emporter par le pointage de 3 à 2. Mention honorable à la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens!

Maxence Parrot

L’histoire de Maxence Parrot est exceptionnelle, lui qui a combattu un cancer dans les dernières années pour ensuite représenter fièrement le Canada aux Jeux olympiques de Pékin. Le planchiste a procuré une première médaille d’or au pays, en Chine, à l’issue de l’épreuve de slopestyle, le 7 février. Parrot est à nouveau monté sur le podium, en début de semaine, s’offrant le bronze au «Big Air». Il avait gagné une médaille d’argent en slopestyle, en 2018, à Pyeongchang.

Eliot Grondin

Âgé de seulement 20 ans, le Québécois Eliot Grondin en a impressionné plusieurs au «snowboard cross». Dominant tout au long de la journée, il a d’abord frôlé la médaille d’or dans l’épreuve masculine, récoltant l’argent tout juste derrière l’Autrichien Alessandro Haemmerle. Grondin a aussi remporté une médaille de bronze dans l’épreuve mixte en compagnie de sa partenaire Meryeta Odine.