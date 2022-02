Dave Grohl est un meurtrier (dans un film d’horreur)

Il n’y a vraiment rien à l’épreuve de Dave Grohl. Il peut participer à une tournée mondiale malgré une jambe cassée, chanter en duo avec Rick Astley ou reprendre des succès des Bee Gees. Il a aussi participé à de nombreux documentaires et il en a réalisé aussi.

Qu’il se transforme en assassin possédé du démon qui tue les membres des Foo Fighters un par un dans le film d’horreur Studio 666, en salles la semaine prochaine, devrait donc à peine nous étonner.

« C’est la suite logique », s’amuse BJ McDonnell, celui qui a eu pour tâche de diriger Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel et Rami Jaffee dans cette comédie d’épouvante de type slasher.

« Il y a beaucoup d’humour dans les vidéoclips des Foo Fighters. Ils ne craignent pas de rire d’eux-mêmes. Ils ne sont pas préoccupés tant que ça par leur image, ils veulent avoir du fun. C’est le band parfait pour tourner un film d’horreur », analyse le réalisateur américain, joint par Zoom en Californie.

Pourtant, même s’il est plutôt du genre aventurier dans la vie, Dave Grohl trouvait stupide l’idée de jouer dans un film d’horreur quand un ami de l’industrie du cinéma lui en a fait la proposition il y a quelques années, a révélé la grande vedette rock, récemment, au magazine Rolling Stone.

Il faut croire qu’à bien y penser, le projet de tuer fictivement ses amis, qui avec une scie mécanique, qui avec une cymbale, pendant l’enregistrement d’un album dans une vieille maison d’Encino, en Californie, a fini par le séduire.

Comme des amis d’enfance

Une fois Grohl convaincu, ça prenait un réalisateur. Habitué des plateaux d’horreur, BJ McDonnell, qui a aussi tourné plusieurs clips du groupe métal Slayer, a été l’heureux élu.

Il a ajouté quelques éléments qui, à ses yeux, manquaient au scénario, et tout le monde s’est retrouvé sur le plateau de tournage, installé dans la maison qui avait réellement servi de studio d’enregistrement pour le dernier album de Foo Fighters, Medicine at Midnight.

BJ McDonnell affirme avoir été reçu à bras ouverts par les stars du rock. « Dave a été fantastique. Dès le départ, j’avais l’impression que nous étions des amis d’enfance. C’est pour ça que tout le monde l’aime. Il est très chaleureux, et il fait en sorte que vous vous sentiez bien en sa présence », dit-il.

« Parlez normalement »

La gentillesse, c’est bien beau, mais les membres de Foo Fighters sont des musiciens, pas des acteurs. Heureusement, note BJ McDonnell, ils jouaient leur propre rôle et non des personnages fictifs, ce qui a facilité son travail.

« Je leur ai dit : “Voici le scénario et la situation dans laquelle vous êtes.” Maintenant, parlez-vous comme vous le feriez normalement. »

« Je pense que ça les a rendus plus à l’aise et on le voit à l’écran. Cela dit, ils ont tous bien fait leurs devoirs. Quand ils rentraient à la maison, le soir, ils lisaient le scénario. Enfin, je pense. S’ils ne l’ont pas fait, alors ils m’ont vraiment surpris. »

Sur les traces des Beatles

Avec Studio 666, les Foo Fighters reprennent le flambeau des Beatles, de Kiss et même des Spice Girls, toutes des formations musicales qui ont été les vedettes d’un film de fiction.

Ce genre, le « band movie », a cependant été très peu exploité au cours des dernières années, voire des dernières décennies. BJ McDonnell se réjouit de peut-être contribuer à sa possible relance.

« J’en regardais quand j’étais jeune. Je ne me souviens pas de la moitié de ce qui se passait dans ces films, mais je les aimais parce qu’ils étaient amusants. Dans Studio 666, on ne voit pas que Dave, il y a Pat et tous les autres. Je pense que les fans peuvent mieux connaître chaque musicien du groupe grâce au film. »

Y’aura-t-il une suite ? « Dave et moi avons échangé des idées. J’en ai une bonne, que je ne partagerai pas, mais je lui ai aussi mentionné qu’on pourrait faire autre chose qu’un film d’horreur. »

Qui survivra au carnage verra.

Studio 666, un film de BJ McDonnell, avec les membres des Foo Fighters, sort en salles le 25 février.