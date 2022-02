De nombreux organismes communautaires en grève dès lundi

De nombreux organismes communautaires autonomes du Québec entameront lundi une grève de quatre jours, soit du 21 au 24 février.

• À lire aussi: Le temps presse pour le communautaire

• À lire aussi: Quand ça ne va plus à l’école, où vont les jeunes ?

• À lire aussi: Montréal veut que le gouvernement pérennise les ressources en itinérance

La Coalition des Tables régionales d’Organismes communautaires (CTROC), qui est implantée dans 16 régions administratives de la province, souhaite ainsi rapporter l’importance de ces organismes au gouvernement du Québec.

« Depuis trop longtemps, les organismes sont tenus pour acquis par le gouvernement du Québec. En raison de la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre, le sous-financement qui les affecte a pris de l’ampleur, ce qui réduit dramatiquement leur capacité à répondre aux besoins criants de la population», a déclaré la co-porte-parole de la CTROC, Claudelle Cyr, par voie de communiqué.

«Il est temps que le gouvernement prenne au sérieux la situation et qu’il rehausse le financement à la mission de l’ensemble des groupes», a-t-elle ajouté.

Son collègue Benoit Larocque affirme pour sa part que les organismes «sont au bord du gouffre.»

«Qu’arrivera-t-il de ces espaces précieux d’entraide et de reprise de pouvoir pour les citoyens et citoyennes de nos régions ? Il est urgent de mieux les soutenir afin de favoriser la démocratie locale, et de ne pas oublier leur grande contribution à la vitalité sociale et économique d’une multitude de localités, ce qui rend nos villes et villages plus solidaires», clame M. Larocque.