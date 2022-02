Dernière journée de manifestation à Québec

Au lendemain matin d’une manifestation qui avait des allures de fête à Québec, quelques opposants des mesures sanitaires ont commencé à réinvestir la colline parlementaire pour une dernière journée de contestation.

La manifestation s’annonce encore une fois conviviale et familiale, a assuré sur Facebook Keven Bilodeau, l’un des organisateurs, malgré quelques écarts de conduite la veille.

Rappelons que quatre personnes ont été arrêtées par les autorités pour des infractions au Code criminel ou à des règlements municipaux.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait aussi indiqué avoir remis 99 constats d’infractions, samedi, mais 28 autres se sont ajoutés depuis le dernier bilan.

Dans sa vidéo, M. Bilodeau a également réclamé à nouveau la fin de l’urgence sanitaire, estimant qu’il faudrait « des preuves scientifiques » pour la maintenir. Il invite ses sympathisants à venir « crier au (sic) et fort ».

Moins nombreux

Un discours des organisateurs doit avoir lieu sur la scène devant la fontaine de Tourny, vers 11h. Mais à peine une poignée de manifestants y étaient rassemblés, vers 10h30.

Sur le boulevard René-Lévesque, bon nombre des poids lourds qui y étaient stationnés ont d’ailleurs déjà quitté le convoi.

Sur la soixantaine de camions, tracteurs, semi-remorques et autobus qui s’y trouvaient la veille, on n’en dénombre plus qu’une vingtaine.

Pas d’avis de courtoisie

Les autorités n’ont pas encore remis d’avis de courtoisie pour inviter les camionneurs à quitter le secteur comme cela a été le cas la dernière fois. Pour le moment, on dit être confiant qu’ils dégageront la voie publique dès la fin de la manifestation, vers 17h.

« Est-ce qu’ils seront nécessaires? On n’en est pas certain à l’heure actuelle. On est en contact avec les organisateurs et on suit la situation de près », a affirmé Marie-Pier Rivard, porte-parole du SPVQ.