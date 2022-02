George Floyd : un nouveau chapitre important

Le second procès des meurtriers d’Ahmaud Arbery, cette fois pour crime haineux, et l’annonce de la sentence de Kim Potter, ancienne policière qui a tué Daunte Wright, ont relégué au second plan un autre procès dont l’issue pourrait changer la donne.

Pendant de très longues semaines, les médias ont largement couvert le procès de Derek Chauvin, le policier qui a appuyé son genou de manière prolongée sur la gorge de George Floyd. Le 20 avril 2021, ce vétéran des forces policières était condamné pour meurtre, violences volontaires et homicide involontaire.

La condamnation de Chauvin à 22,5 années de détention venait clore un chapitre de cette mort brutale dont les images ont circulé dans le monde entier. Cette semaine, on écrivait une nouvelle page d’histoire avec le témoignage des trois autres policiers qui accompagnaient Chauvin lors de l’intervention fatidique.

Que leur reproche-t-on? Essentiellement de ne pas être intervenu contre Derek Chauvin et de ne pas avoir fourni à Floyd une assistance médicale appropriée. Deux de ces policiers étaient des recrues et ils ont contribué à maintenir la victime au sol. Ils affirment maintenant avoir fait confiance au plus expérimenté du groupe, Chauvin ayant dix-neuf années d’ancienneté.

Ce procès aura bien sûr un impact sur la vie des policiers concernés ainsi que sur les proches de George Floyd, mais au-delà de ces retombées pour les personnes impliquées, le verdict pourrait influencer durablement la façon dont certains services de police perçoivent leur rôle et leurs responsabilités.

Lors d’une récente entrevue accordée à Samantha Michaels du site Mother Jones, la professeure de droit de l’Université Georgetown Christy Lopez signalait qu’il est exceptionnel qu’on poursuive un policier pour lui reprocher de ne pas être intervenu contre les excès d’un collègue ou d’un supérieur.

La professeure Lopez rappelle que chaque policier est responsable du bon déroulement d’une intervention. Un policier devrait être en mesure d’identifier un abus et qu’on prive un prévenu de ses droits.

Je vous invite donc à surveiller l’évolution de ce procès. Quand on revient sur les multiples vidéos de l’arrestation et de la mort de George Floyd, il semble évident qu’au moins deux des trois policiers auraient pu intervenir, les deux recrues, mais il est moins évident de suggérer que le troisième, plus éloigné et assurant la gestion de la foule, était en mesure de le faire.

Si personnellement je n’ai jamais cru que couper les vivres aux forces de l’ordre (« defund the police » exigeaient des activistes) était une avenue sage ou porteuse, je demeure convaincu que d’autres réformes sont envisageables et nécessaires. La conclusion de ce procès pourrait bien indiquer la voie à suivre.