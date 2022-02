La Finlande en or en hockey masculin

La Finlande a remporté la toute première médaille d’or de son histoire en hockey masculin aux Jeux olympiques, dans la nuit de samedi à dimanche à Pékin, en défaisant les membres du Comité olympique russe 2 à 1 en finale.

C’est pourtant les athlètes russes, champions défendants, qui ont ouvert la marque, en première période. L’ancien des Remparts de Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais aussi des Sabres de Buffalo, de l’Avalanche du Colorado et des Blue Jackets de Columbus, dans la Ligue nationale, Mikhail Grigorenko, a dirigé un tir vif vers le filet finlandais et a trouvé le fond du filet, dès les premières secondes d’un avantage numérique.

Les Finlandais ont répliqué à l’engagement suivant. Ville Pokka a alors dirigé un tir d’apparence inoffensive vers la cage russe et la rondelle s’est frayé un chemin entre les jambières du gardien Ivan Fedotov.

Fedotov a aussi mal paru en début de troisième période, alors qu’un tir plutôt faible, mais envoyé dans de la circulation lourde, a secoué les cordages. Hannes Bjorninen se rappellera longtemps ce duel, puisqu’en plus de se faire complice du but de Pokka, il a été l’auteur du but doré.

Atte Ohtamaa a aussi bien fait pour les vainqueurs, avec deux mentions d’aide.

Pour sa part, le portier finlandais Harri Sateri n’a eu qu’à bloquer 16 rondelles dans la victoire.