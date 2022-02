Le Rouge et Or, une équipe qui a du cœur

Une trentaine de joueurs de l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval ont pris part dimanche à une marche au profit de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Baptisée le «Marche-Ton-Don», l’initiative a été organisée par Claudia Roy, la conjointe du coordonnateur défensif du Rouge et Or, Marc Fournier.

Claudia Roy a vu sa vie être chamboulée en l’espace de quelques mois en raison de problèmes cardiaques.

«J’ai impliqué ma famille par alliance, parce que ce sont des hommes de cœur, ce sont des hommes qui sont impliqués et généreux», a expliqué Mme Roy à TVA Nouvelles.

Celle-ci affirme que les athlètes ont immédiatement accepté de participer à cette levée de fonds qui a d’ailleurs permis d’amasser près de 1400 dollars.

«On veut sensibiliser la population à l’importance de donner à cet institut-là qui prend soin de nous», clame le conjoint de Claudia Roy, Marc Fournier.