Texas Chainsaw Massacre: Leatherface renaît (encore)

Raviver une série culte comme Texas Chainsaw Massacre représente un défi colossal et un niveau de pression tout aussi important. Mais Fede Alvarez y était bien préparé après avoir lui-même revisité le tout aussi célèbre Evil Dead en 2013. « Chaque film qu’on fait apporte son lot de pression. Il faut savoir composer avec si on veut survivre dans cette industrie », avance-t-il.

Celle impliquée dans la résurrection d’un titre aussi évocateur peut tout de même devenir suffocation, concède-t-il. Il suffit toutefois de bien différencier les notions de pression et de responsabilité, selon le producteur et scénariste.

« Dans le fond, tout ce que les fans veulent, c’est d’avoir un bon film, et de sentir que l’œuvre originale n’est ni trahie ni bafouée. Ça, ça va. Par contre, une grande part de notre responsabilité vient du fait qu’une génération entière ne connaît pas réellement Texas Chainsaw Massacre et ses personnages. Il y a près de 10 ans qu’un film de la série n’a pas pris l’affiche sur grand écran », souligne-t-il en entretien virtuel avec Le Journal.

En effet, on n’a pas vu Leatherface et ses boucheries dans nos salles de cinéma depuis Texas Chainsaw 3D, en 2013. Le plus récent chapitre de la saga (un antépisode intitulé Leatherface) a été déposé sans grand bruit sur les plateformes de vidéo sur demande où il a depuis – et heureusement – sombré dans l’oubli.

Le mythe

Moins habitué à se frotter à des sujets aussi sensibles, David Blue Garcia avoue sans gêne avoir été de prime abord déstabilisé par l’invitation à réaliser ce nouveau Texas Chainsaw Massacre, débarqué sur Netflix hier. Ayant lui-même grandi dans le Lone Star State, il est bien conscient de l’impact de l’œuvre originale et son mythe aux dimensions impressionnantes.

« C’est tout un défi, parce que tout le monde connaît le film original. Et plusieurs gens – autant au Texas qu’ailleurs – croient dur comme fer que l’histoire derrière ce film est bel et bien véridique », avance-t-il.

Il est vrai que ce mythe entourant Texas Chainsaw Massacre est particulièrement dense. Non seulement a-t-il d’abord été banni dans bon nombre de pays et territoires lors de sa sortie, plusieurs ont également cru – à tort – que les événements y étant relatés sont bel et bien réels, comme indiqué sur les affiches promotionnelles de l’époque.

Une mention, donc, qu’il faut prendre à la légère. Car, oui, le célèbre croquemitaine est né en repiquant certains traits de caractère du tueur en série, voleur de cadavres et nécrophile Ed Gein, surnommé le « Boucher de Plainfield ». Mais ce dernier n’arpentait pas la campagne texane, tronçonneuse à la main, pour assouvir ses pulsions macabres.

À titre d’exemple, ce même personnage réel a, entre autres, inspiré autant le Norman Bates de Psycho que le Buffalo Bill du Silence des agneaux et Patrick Bateman d’American Psycho. Tous des antagonistes qui ont, au premier regard, très peu en commun.

N’empêche, ces cancans et demi-vérités véhiculés telles des légendes urbaines n’ont fait que gonfler le mythe entourant la saga Texas Chainsaw Massacre, aujourd’hui déclinée en pas moins de neuf films.

Table rase

Fede Alvarez fait ici table rase, revenant à l’original pour lui offrir une suite directe faisant fi de tout ce qui a été fait depuis. Près de 50 ans après ces sordides événements, un groupe d’influenceurs met aujourd’hui le cap sur une ville fantôme du Texas dans l’espoir de la raviver en puisant dans les poches profondes d’une bande d’investisseurs bien friqués.

Ils ignorent toutefois qu’ils dérangeront l’infâme Leatherface dans son repaire, éveillant en lui une nouvelle rage meurtrière qui le mènera à confronter à nouveau Sally Hardesty, seule victime ayant jadis survécu à son carnage.

Malgré les années, rien n’a bien changé pour le tueur au masque de peau humaine, soutiennent Fede Alvarez et David Blue Garcia. L’énergie brute de Leatherface est demeurée intacte, tout comme son indéfectible affection pour sa bonne vieille tronçonneuse.

Les deux hommes s’entendent pour dire qu’il fallait conserver l’essence de ce personnage, celle qui a fait de lui un des plus redoutables meurtriers du septième art.

« Leatherface est une brute. Il ne réfléchit pas, il ne planifie pas ; il tue par instinct, mû par une haine profonde de tout ce qu’il ne comprend pas », indique Fede Alvarez.

« Il n’est ni surnaturel ni surhumain ; c’est un homme tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Il pourrait exister. Et ça, c’est franchement terrifiant, quand on y pense », renchérit David Blue Garcia.

► Texas Chainsaw Massacre est présentement disponible sur Netflix.

Une amère déception

C’est désormais officiel : on a perdu tout espoir de voir le célèbre Leatherface retrouver ses lettres de noblesse.

Il était jadis le plus redoutable, le plus brutal et le plus terrifiant des croquemitaines du septième art. Mais plus maintenant. Le nouveau chapitre de la saga Texas Chainsaw Massacre continue d’enliser Leatherface dans les sables mouvants de la médiocrité.

Difficile, d’ailleurs, d’y reconnaître ce tueur qui a hanté nos cauchemars durant tant d’années. Car outre la tronçonneuse et le masque de chair humaine, on retrouve ici un Leatherface dénaturé qui a tourné le dos à ses [bonnes ?] vieilles habitudes et son modus operandi original.

Routinier et banal

Car s’il décime aujourd’hui une nouvelle bande d’amis – tous plus unidimensionnels et génériques les uns que les autres – c’est de manière presque routinière et peu inventive qu’il procède. Pas de changement de masque, pas de corps suspendus à des crochets. Exit les éléments qui nous avaient marqués au fer rouge lors de ses débuts au cinéma.

Le flou narratif entourant l’âge du personnage n’aura également jamais été aussi problématique. C’est en effet un Leatherface beaucoup trop fringant qui traque ici ses victimes, lui qui devrait selon toute vraisemblance avoir déjà passé le cap des 70 ans depuis un moment déjà.

Quant à l’idée de ramener l’héroïne d’antan, elle n’a pratiquement aucun impact narratif ou émotionnel. Non seulement le personnage est ici sous-utilisé, mais il a également dû être confié à l’actrice Olwen Fouéré puisque son interprète originale, Marilyn Burns, est malheureusement décédée en 2014.

Bref, on est loin d’une Jamie Lee Curtis qui reprend les traits de Laurie Strode pour affronter à nouveau Michael Myers dans les plus récents chapitres d’Halloween.

Seule mince consolation : les amateurs de plaies béantes sanguinolentes et des scènes de boucheries explicites y trouveront quelques moments fugaces d’euphorie. Ceux-ci ne suffiront malheureusement pas à faire avaler cette dure pilule qu’est Texas Chainsaw Massacre.

Texas Chainsaw Massacre ★★

Un film de David Blue Garcia

Avec Sarah Yarkin, Mark Burnham et Elsie Fisher