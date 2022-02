Les connaisseurs savent...

Reconstruction, régénération, relance... utilisez le terme de votre choix, mais il faut y passer et, comme le rapportait Marc de Foy cette semaine, les dirigeants du Canadien ont beaucoup de difficulté à confirmer ou avouer qu’il faut bel et bien rebâtir à partir du solage.

Ils ne sont pas les premiers à mettre ainsi en doute l’intelligence et la patience de leurs supporters. Comme si les partisans ne comprenaient pas qu’il faudra patienter quelques années avant que la reconstruction donne des résultats.

Dites-vous une chose, vous êtes au pays des connaisseurs et si cette reconstruction se fait intelligemment, tout le monde va comprendre.

Il est beaucoup plus intéressant de voir éclore des jeunes talents issus du repêchage que de voir de vieux agents libres venir achever péniblement une carrière dont les beaux soirs sont loin derrière et dans d’autres villes.

L’IDENTITÉ

Tout le monde sait qu’il faut d’abord bien repêcher. Qu’on doit ensuite bien développer. Mais c’est souvent dans la suite que des équipes comme Edmonton ou Buffalo restent emprisonnées, enlisées. Elles sont incapables de se créer une identité, un caractère. Elles ont bien repêché, mais elles n’ont pas bâti.

Une identité, une vraie, c’est comme vous en retrouvez une à Boston année après année. Ils repêchent, ils développent et ensuite ils enseignent et exigent une implication entêtée et sans réserve dans leur morale, leur idéologie non négociable. Que vous vous appeliez Thornton, Kessel ou Dougie Hamilton, si vous n’embarquez pas dans le concept, dans l’identité des Bruins, vous allez être échangé. On se tient debout. Une identité, c’est beaucoup plus qu’un système de jeu.

Ce sont des équipes avec de fortes identités qui gagnent, comme on a réussi à former une à Tampa, comme en avait une à Detroit il y a une quinzaine d’années, comme New Jersey sous Lamoriello-Lemaire et vous pouvez reculer comme ça jusqu’avant votre naissance.

Pour arriver à une telle réussite, il y a plusieurs ingrédients qui sont obligatoires. Oui, il faut de la chance, mais aussi des recruteurs de première qualité qui se déplacent, qui scrutent et qui trouvent. Des instructeurs compétents et respectés capables d’enseigner, dès le club-école, des bases solides ainsi que les composantes du hockey pratiqué en équipe.

Les dirigeants, les DG, doivent connaître la ligue et tous ses joueurs, leur caractère, leurs forces et faiblesses, sur le bout de leurs doigts en vue d’échanges sûrs et éclairés. Ces hommes, et femmes maintenant, doivent dicter une philosophie moderne et bien adaptée au hockey d’aujourd’hui et même de demain. Les jeunes ne se dirigent plus à coups de pied au derrière comme autrefois.

STABILITÉ

Cette structure est difficile à maintenir lorsque les changements et congédiements sont nombreux. La stabilité, l’équilibre et la fermeté font partie des secrets. Le ballottement et l’embrouillement énervent plus les joueurs et les agents que la langue et l’impôt. Installez un esprit gagnant et indéfectible à votre organisation et ça cognera à votre porte.

Ce qui est presque ironique, c’est que cette façon de bâtir était d’un naturel déconcertant ici même à Montréal. Tout s’est arrêté après Serge Savard qui, en plus, savait utiliser la fibre québécoise après que les Nordiques lui eurent poussé dans le dos.

Les partisans du CH seront patients s’ils voient l’évolution, si la reconstruction est convaincante. Même dans la défaite, si le monde voit des p’tits et des gros gars qui se défoncent et qui s’améliorent, ils vont les aimer et voudront les voir jouer. Si l’équipe est composée de babouneux, de surpayés, de chialeux qui ont peur de la pression, de boudeux qui veulent être échangés, ça ne marchera jamais.

On fait le ménage et on rebâtit franchement. On commence quand ?

De l’enclave