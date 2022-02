Les Hurricanes au sommet de la Métropolitaine

En battant les Penguins de Pittsburgh au compte de 4 à 3 dimanche après-midi, au PPG Paints Arena, les Hurricanes de la Caroline ont distancé leurs rivaux du jour au sommet du classement de la section Métropolitaine.

Les «Canes» ont amassé 72 points en 49 parties jusqu’à maintenant en 2021-2022. Avant l’affrontement du jour, ils étaient à égalité avec les «Pens» pour le nombre de points. La formation évoluant à Raleigh a toutefois disputé trois parties de moins que les Penguins.

L’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a ouvert la marque dans ce duel. Bien positionné dans l’enclave, l’attaquant des Hurricanes a déjoué le gardien Tristan Jarry d’un excellent tir dans le haut du filet en première période. Il s’agissait du 11e filet de «KK» cette saison.

C’est toutefois une réussite de Sebastian Aho période qui a fait la différence dans ce duel. Bénéficiant d’un avantage numérique avec un peu plus de cinq minutes à faire au match, le joueur de centre a décoché un tir sur réception et la rondelle a trouvé son chemin jusqu’à dans le fond du filet.

Ce but donnait une avance de deux buts aux Hurricanes. Les Penguins se sont toutefois rapprochés à une seule réussite avec un peu plus d’une minute à disputer au dernier tiers. Evan Rodrigues a fait mouche, alors que son équipe évoluait à six patineurs.

Jesper Fast avait brisé une égalité de 2 à 2 en tout début de troisième. Avec neuf secondes d’écoulées au tableau indicateur, le vétéran de 30 ans a accepté un relais Nino Niederreiter et a réussi un tir qui n’a laissé aucune chance à l’homme masqué du club de la Pennsylvanie.

Fait cocasse, Jordan Staal avait également fait mouche après seulement neuf secondes de jouer au deuxième tiers pour doubler l’avance des Hurricanes.

Les deux autres filets des Penguins ont été l’œuvre de Bryan Rust et Sidney Crosby en deuxième période.

Devant la cage des vainqueurs, Antti Raanta a effectué 31 arrêts et a ainsi signé son 100e gain en carrière dans la Ligue nationale. À l’autre bout de la patinoire, Jarry a repoussé 26 des 30 rondelles envoyées dans sa direction.

Une frousse pour Brendan Smith

Le défenseur des Hurricanes Brendan Smith a été victime d’une blessure terrifiante en première période. L’athlète de 33 ans s’est accroupi afin de bloquer un tir de Danton Heinen, mais il a reçu la rondelle directement sur la tête, s’affaissant immédiatement sur la patinoire.

Les Hurricanes ont confirmé après le duel que Smith avait été transporté au Centre médical de l’Université de Pittsburgh, afin d’y passer des tests supplémentaires. Il est dans un état stable et pourra même voyager avec ses coéquipiers, a confirmé le club.

Les «Canes» reprendront l’action dès lundi, alors qu’ils visiteront les Flyers à Philadelphie. De leur côté, les Penguins ont rendez-vous avec les Devils du New Jersey jeudi, pour un duel prévu à Pittsburgh.

