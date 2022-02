Places en garderie : des milliers de parents se sentent ignorés par Québec

Incapables de trouver une place en garderie pour leur enfant, de nombreux parents implorent le gouvernement Legault de cesser de les ignorer et de leur venir en aide.

En entrevue à LCN, la fondatrice du groupe «Ma place au travail», Myriam Lapointe-Gagnon a réclamé à nouveau une aide financière aux familles, en attendant la création d’un nombre suffisant de places dans le réseau des services éducatifs.

Mme Lapointe-Gagnon affirme que de nombreux parents sont tout simplement essoufflés à l’heure actuelle.

«Ça fait un an qu’on a des témoignages par milliers de parents qui n’arrivent plus. Ils n’arrivent plus à payer la maison, ils n’arrivent plus à mettre du pain sur la table, ils ne savent plus comment ils vont arriver à survivre au quotidien», clame-t-elle.

Cette dernière rappelle que le coût de la vie augmente et que dans ce contexte, avoir un enfant en bas âge et devoir se priver d’un salaire par manque de place en garderie impose un stress immense sur une famille.

«Ils ont donné 1,6 milliard aux entreprises pour leur permettre de survivre. Pourquoi est-ce qu’ils ne sont pas en mesure de trouver une façon d’aider les familles? On ne le comprend pas»

Québec fait la sourde oreille

Alors qu’elle réclame une aide de Québec depuis un an, la fondatrice de «Ma place au travail» a l’impression que le gouvernement ne les entend pas.

Myriam Lapointe-Gagnon affirme ne pas avoir eu de discussion avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, depuis le 26 mars 2021.

«On est dans les médias chaque semaine et le gouvernement qui est en place ne nous entend pas, ne nous parle pas», déplore-t-elle.

Après avoir discuté avec des représentants du gouvernement fédéral, des maires et des membres de l’opposition à l’Assemblée nationale, Mme Lapointe-Gagnon ne s’explique tout simplement pas pourquoi le gouvernement Legault refuse de l’entendre.

«Il se dit le gouvernement des familles? C’est quoi le message que ça envoie aux jeunes mères de famille comme moi: qu’on n’est pas importantes?» demande la fondatrice de «Ma place au travail.»

À bout de souffle, elle implore le gouvernement du Québec d’agir.

«Ça fait plus plus de 5000 témoignages que je lis depuis un an et qui me déchirent le cœur. Il est temps que quelqu’un fasse quelque chose, parce que moi, je ne sais plus quoi faire»

Une manifestation au d’ailleurs lieu le 19 mars, devant l’Assemblée nationale.