Problèmes de dents fréquents chez nos animaux

Février, c’est le mois de la santé buccodentaire chez les animaux de compagnie. Voici deux problèmes dentaires communs des chiens et des chats que vous serez peut-être à même d’observer dans la bouche de votre animal.

1. Les dents de lait retenues

Photo courtoisie Dr D’Astous, Centre vétérinaire Daubigny à Québec

Il arrive souvent que certaines dents de lait (dents de bébé) ne tombent pas au moment où la dent d’adulte commence à émerger. Elles se retrouvent ainsi en compétition avec la dent d’adulte pour un même espace.

Ce phénomène est plus fréquent chez les chiens de petites races. On le remarque souvent au niveau des incisives et au niveau des canines (« doubles crocs ») tel que vu sur une photo fournie par le Dr D’Astous, vétérinaire en dentisterie au Centre vétérinaire Daubigny à Québec.

Or, les dents de lait retenues nuisent à la pousse des dents permanentes en les faisant souvent dévier de leur trajectoire. La Dre Josée Marcoux, vétérinaire clinicienne en dentisterie auprès des Services e-Vet mobiles, recommande « d’extraire les dents de lait retenues dès que les dents d’adultes pointent », afin d’éviter cette possible déviation qui pourrait entraîner un mauvais alignement des dents (malocclusion) et, éventuellement, des lésions possibles dans la gueule, quand la dent déviée pique la gencive, le palais ou la lèvre, par exemple. Cela peut aussi produire une usure accélérée des dents qui entrent en contact une avec l’autre à cause d’un mauvais alignement.

Étant donné que la dent de lait et la dent permanente sont côte à côte, collées une près de l’autre, cela favorise encore plus l’accumulation de débris et de tartre dentaire entre les deux ce qui conduira plus rapidement à la maladie parodontale. Voilà pourquoi les médecins vétérinaires suggèrent d’extraire la ou les dents retenues sous anesthésie, si ce n’est déjà fait, au plus tard vers 6 mois, soit au moment de la stérilisation des chiens de petites races.

2. Dents fracturées

Photo courtoisie Dr D’Astous, Centre vétérinaire Daubigny à Québec

Les fractures de dents sont malheureusement fréquentes chez les chiens. Il s’agit souvent des prémolaires (ces grosses dents moins visibles, au fond de la gueule du chien) ou encore des canines. Les causes sont multiples, souvent traumatiques et accidentelles. En général, elles se produisent lorsque le chien mordille des objets durs (bois de cerf, os, barreaux de cage, etc.). La Dre Marcoux recommande d’emblée de n’offrir aux chiens que des objets à mâchouiller que l’on peut plier avec nos mains et qui sont suffisamment mous pour que notre ongle puisse s’y enfoncer un peu. « Autrement, ils sont trop durs et peuvent facilement provoquer des fractures dentaires. »

Est-ce que certaines fractures sont pires que d’autres ? Certaines ne font qu’ébrécher l’émail en surface alors que d’autres atteignent la pulpe, centre vital de la dent. Certaines ne sont qu’à la surface de la dent tandis que d’autres descendent profondément et affectent la racine. Toute fracture dentaire mérite donc d’être évaluée par un médecin vétérinaire. Quand un fragment de l’émail se détache et expose la dentine, cela crée de la sensibilité et de la douleur au froid, au chaud et à la pression. La dentine étant poreuse, les infections (abcès) sont possibles. Dès que la pulpe est exposée, l’infection de la racine est imminente. On sait que la pulpe est exposée quand on voit un petit trou noirâtre au centre de la dent fracturée telle que vue sur une photo fournie par le Dr D’Astous, vétérinaire en dentisterie au Centre vétérinaire Daubigny à Québec. Il existe des moyens de résoudre ces problèmes : extraction, traitement de canal, etc. À vous d’y voir !