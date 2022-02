«Star Académie»: des Académiciennes en confiance

Mises en danger cette semaine, Camélia, Laurie et Sarah-Maude avaient pourtant obtenu leur place à l’Académie dès «L’Audition finale». L’annonce les a un peu ébranlées, mais elles abordent le Variété de dimanche de «Star Académie» avec un certain lâcher-prise.

Sarah-Maude reconnaît avoir eu du mal à gérer son stress en début de semaine, lorsqu’elle a eu connaissance de sa mise en danger. «J’ai finalement décidé de le prendre d’un côté positif, a-t-elle confié en entrevue. Je suis mise en danger, mais ce n’est pas la fin du monde. Je le vois comme une opportunité pour me montrer devant le public et prouver ce que je suis capable de faire.»

Ce choix des profs lui a aussi permis de comprendre ce qu’elle devait améliorer. «Quand je chante, je décide toujours de donner tout ce que j’ai, comme si ma vie en dépendait. Mais j’ai compris que ce n’était pas la meilleure façon d’interpréter une chanson, il faut savoir doser les intentions et les émotions.»

Pour défendre sa place, elle a hésité entre plusieurs choix jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur «Piece Of My Heart», une chanson popularisée par Erma Franklin, la sœur d’Aretha Franklin. «Aretha est mon idole, j’ai donc décidé d’y aller avec une chanson de sa sœur. Je pense avoir trouvé la meilleure chanson pour moi. Peu importe ce qui va arriver, mon plan est clair et j’ai hâte de performer au Variété.»

Des messages importants

Après avoir beaucoup pleuré, Camélia a finalement décidé de prendre cette mise en danger comme défi. «Je vais pouvoir prouver aux gens ce dont je suis capable. J’ai compris que les profs veulent que je sois plus cohérente entre le texte et mon interprétation, que je sorte de ma tête pour livrer le message sans penser à autre chose.»

Avec «Dis, quand reviendras-tu?», de Barbara, elle semble avoir trouvé le véhicule parfait pour convaincre le public et les profs de son talent. «Dès la première écoute, j’étais en pleurs. J’ai parfois de la misère à m’exprimer, mais je pourrais faire un copier-coller des paroles de cette chanson pour l’envoyer à mon père, car c’est exactement ce que j’ai toujours voulu lui dire.» Grâce au travail avec Gregory Charles et Lara Fabian, Camélia aborde le Variété avec une certaine sérénité et, surtout, une solide confiance en elle.

Le message de la chanson que Laurie a finalement choisie pour sa mise en danger est aussi important pour elle. «Je vais finalement chanter "Je vole", une chanson que je veux offrir à mes parents. Il n’y a pas longtemps, je suis partie du nid familial un peu rapidement pour aller habiter avec ma conjointe. Je n’ai pas réalisé sur le coup combien c’était énorme d’avoir fait ce changement, je m’en suis aperçue plus tard. Je suis très proche de ma famille, et c’est une façon de dire à mes parents que leur petite fille s’est envolée, mais que je vais bien.»

Laurie a beaucoup appris durant cette dernière semaine, autant sur sa façon de chanter que personnellement. «Je suis assez sereine, a-t-elle conclu. Je peux juste contrôler ma performance et je vais tout faire pour offrir le meilleur. Si je suis satisfaite de moi, j’aurais rempli le défi, peu importe ce qui arrive après.»

