«Star Académie»: une soirée généreuse

Les invités du Variété de «Star Académie» ont été débordants de générosité envers les Académiciens, dimanche soir, au cours des différents numéros de la soirée. Malgré une performance réussie, Laurie Déchène a toutefois vu ses collègues repartir à l’Académie sans elle.

Les Académiciens se sont rassemblés autour de Patrick Bruel pour ouvrir la soirée sur le refrain de «Place des grands hommes». Marily s’est ensuite attelé à «J’te l’dis quand même» avec le chanteur français, avant qu’Édouard et Jérémy s’attaquent à «Alors regarde». Bruel et Éloi ont ensuite entonné «À la santé des gens que j’aime», Olivier a poursuivi avec «Qui a le droit». Pour clore ce medley de ses plus grands succès, Patrick Bruel s’est «Cassé la voix» en duo avec Krystel. Un beau numéro bien ficelé qui rendait hommage à une prolifique carrière.

Sarah-Maude a déclenché les hostilités en interprétant magnifiquement la chanson «Piece Of My Heart». «Cette chanson va me permettre d'extérioriser tout ce que j’ai dû refouler à l’intérieur depuis que ma mère biologique m'a abandonné à la naissance.»

Après bien des hésitations, Laurie a eu raison de changer sa chanson pour finalement opter pour «Je vole», une chanson écrite par Michel Sardou, et remise au goût du jour, il y a quelques années, par Louane dans le film «La famille Bélier». Lara Fabian l’a félicité pour son respect du rythme, alors que Marc Dupré a confié avoir été touché par son interprétation.

Malgré ses 17 ans, Camélia a été impressionnante par son interprétation de «Dis, quand reviendras-tu?» de Barbara. «On dirait que ton âme se rend dans chacun de nos cœurs, a analysé Guylaine Tremblay. C’était une interprétation sensible et profonde.»

Lunou et Rémi Chassé, qui seront de la distribution de la comédie musicale «Rock of Ages», sont venus ajouter une forte dose de nostalgie en reprenant des grands succès des années 1980-90. Les Académiciens ont notamment repris «Hit Me with Your Best Shot», «Final Countdown», «Don’t Stop Believin», ou encore «We’re not Gone Take It». C’était la première fois que Lunou remettait les pieds sur la grande scène de «Star Académie» où elle a brillé jusqu'en finale, l’année dernière.

Le folk-rock du groupe Kaïn s’est ensuite pris la scène de «Star Académie» avec leurs nombreux succès comme «Embarque ma belle» ou «Comme dans le temps». Jérémy était très à l’aise sur «Parle-moi d’toi» en duo avec Steve Veilleux, tout comme Olivier qui a sorti sa guitare pour s’accompagner sur «Mexico».

Les Académiciens, en compagnie de Kaïn et de Marc Dupré, ont rendu un petit hommage au chanteur Marc Hamilton, qui est décédé samedi, en reprenant quelques lignes de sa chanson «Comme j’ai toujours envie d’aimer».

Même si elle a l’âge des Académiciens, Alessia Cara est déjà une star mondiale, récipiendaire d’un Grammy de révélation de l’année. On a pu entendre «Scars to Your Beautiful», «Best Days», ainsi que «Stay». Plusieurs jeunes étaient ravis d’accueillir la chanteuse, et Camélia lui a même demandé un conseil pour l'avenir. «Où que tu sois dans le monde, quelle que soit la langue dans laquelle tu chantes, l'honnêteté restera toujours la chose la plus importante», lui a répondu la star.

En fin d’émission, Lunou est revenu sur scène pour annoncer que le public a choisi de protéger Camélia Zaki. La directrice Lara Fabian a ensuite annoncé qu’ils avaient choisi de garder Sarah-Maude.

La musique fait partie de l'environnement de Marily depuis sa plus tendre enfance. Très jeune, elle a pris des cours de musique (solfège et piano) et des cours de chant, tout en chantant régulièrement dans les églises de la rive-sud de Québec. Elle a même jammé avec des artistes comme Jérôme 50, Les Louanges ou Hubert Lenoir durant sa jeunesse, avant de déménager à Montréal, puis à Sherbrooke avec son amoureux, pour vivre sa vie. On se souvient qu’elle avait brillé aux côtés de Daniel Bélanger lors du premier Variété, et ce dimanche, elle a démontré beaucoup d’aplomb en duo avec Patrick Bruel.

Malgré son départ de l’Académie, Laurie peut être fière de son parcours dans l’émission. Pour défendre sa place, elle a livré une performance époustouflante durant sa mise en danger, mais les deux autres candidates étaient également de grand calibre. Si elle a été choisie pour entrer directement à l’Académie lors de l’audition finale, la première semaine a été difficile pour la jeune femme. Mise en évaluation, elle a beaucoup douté d’elle. Elle avait toutefois décidé d’aborder cette première mise en danger avec une certaine sérénité. Son but était de livrer une belle performance pour être fière d’elle. Elle peut l’être à 100 %.

S’il y a un Académicien qui semble pleinement apprécier sa chance de performer chaque dimanche sur la scène de «Star Académie», c'est bien Éloi. Il affiche un sourire permanent et, malgré son jeune âge, il est toujours au rendez-vous dans ses performances. Ce dimanche, il n’a pas eu à souffrir de la comparaison face à Patrick Bruel. Plus tard, lors du medley avec Kaïn, il semblait totalement à sa place. Malgré certains doutes des profs qui voulaient surtout lui faire travailler sa position lors de ses performances, Éloi a tout pour rester encore longtemps à l’Académie.

