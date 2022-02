Un petit gars de Rosemont nommé recteur de l’Université de Montréal

Daniel Jutras, un gars de Rosemont, a fait ses études dans le système scolaire public et il est diplômé en droit de l’Université de Montréal et de l’Université Harvard. Il est aujourd’hui recteur de l’Université de Montréal.

J’ai découvert des parents qui ont incité leurs enfants, tout comme ses parents l’ont fait pour lui, à poursuivre leurs études universitaires tout en trouvant le temps de s’amuser. Il adore faire de la voile et jouer au tennis. L’hiver, ce sont des fins de semaine de ski alpin et de ski de fond.

Vous êtes natif du quartier Rosemont.

Mon père, Raphaël, ma mère, Denise Chagnon, mon frère Pierre, ma sœur Marie et moi demeurions près de la rue Saint-Zotique dans le quartier Rosemont. Lorsque j’ai atteint l’âge de dix ans, nous avons déménagé à Greenfield Park.

Votre père travaillait à la Ville de Montréal et au journal Montréal-Matin.

Papa avait deux emplois, le jour à la Ville de Montréal et le soir au Montréal-Matin, à titre de chef de la correction. J’aimais lorsqu’il me relatait ses souvenirs des journalistes du Montréal-Matin avec Jacques Beauchamp, Pierre Foglia et Bernard Brisset.

Le français était primordial à la maison.

Il y a toujours eu, et jusqu’à son décès, une armoire près de la table dans la salle à manger. Pendant le repas, il sortait le dictionnaire français et il choisissait des mots afin que nous puissions découvrir et comprendre leurs définitions.

Vos parents vous ont incité à poursuivre vos études universitaires.

Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour mon frère, ma sœur et moi afin que l’on puisse terminer nos études. Ils nous ont aussi enseigné l’importance de l’implication sociale. Mon père, après sa retraite et jusqu’à son décès, organisait des sorties et des événements pour les personnes âgées en plus d’être le président du Club Optimiste. Maman a toujours été présente pour moi et encore aujourd’hui, à près de 90 ans. Imaginez-vous que ma mère, jusqu’à l’âge de 82 ans, elle donnait des cours de mise en forme aux personnes âgées.

Quel était votre premier emploi ?

J’avais une belle brouette à quatre roues remplie de catalogues de Distributions Select et de magazines que je distribuais aux résidences. Cependant, il y avait aussi la période de l’année où je distribuais les fameux annuaires téléphoniques des Pages jaunes.

Ce travail était important pour vos parents.

Ce n’était pas à cause de mon salaire de 5 $ par jour. Mes parents désiraient que j’apprenne la valeur de l’argent.

Vous passiez vos étés à Pointe-Calumet.

Nous habitions dans le quartier Rosemont. Mon père devait travailler à Montréal et il venait nous rejoindre le vendredi soir. Nous éprouvions tellement de plaisir à nous baigner, faire des randonnées avec nos amis et tout simplement profiter de la nature.

Le grand déménagement vers Greenfield Park est arrivé.

Mes parents avaient amassé de l’argent pour s’acheter une maison. Cela a mis fin à nos vacances à Pointe-Calumet, cependant, nous avons découvert un nouveau mode de vie. Mon emploi d’été et hivernal de l’âge de 14 ans jusqu’à la fin de mes études était à titre de sauveteur, moniteur et chef d’équipe des sites des piscines de la Ville de Saint-Hubert.

Vous avez une cicatrice au visage pour vous rappeler de votre carrière de hockeyeur.

Jusqu’à l’âge de la catégorie pee-wee, j’excellais sur une patinoire. Cependant, les joueurs bantams, qui étaient plus gros que moi, ont mis fin à ma carrière avec une blessure au visage qui m’a laissé une belle cicatrice.

Vous avez découvert votre talent de musicien et de chanteur à l’École secondaire Monseigneur-A.-M. Parent, à Saint-Hubert.

J’ai fait partie de l’équipe de théâtre, de l’harmonie de l’école, j’ai été président de ma classe, du band de l’école et de celui que j’avais avec mes amis, alors que je jouais de la basse au son des Beatles et de plusieurs autres légendes de mon époque.

Votre première voiture était neuve.

Je me suis acheté une magnifique Volkswagen Golf, et non une GTI à cause de mes moyens.

Qui est votre meilleur ami de jeunesse ?

Me Marc Tremblay, qui prend sa retraite de Québecor prochainement, et moi sommes des amis depuis plus de 40 ans.

Qui vous a incité à devenir professeur ?

Sans aucun doute mes professeurs à l’Université de Montréal, François Chevrette et André Morel, qui m’ont transmis leur passion pour le droit. Il y a aussi le doyen en droit de l’Université McGill, Roderick Macdonald.

L’Université Harvard, le vieux Boston Garden et le Fenway Park.

Pour commencer, je tiens à vous informer que je suis un fan fini du Canadien de Montréal, même dans ses moments difficiles. Lorsque j’étudiais à Harvard, j’allais voir les Bruins et les Red Sox.

Vous avez deux magnifiques filles.

Camille est docteure spécialisée en médecine de soins intensifs et pédiatrie à l’Hôpital Sainte-Justine. L’an prochain, elle va faire une année de Fellow académique à Boston. Ma plus jeune fille, Gabrielle, est docteure résidente en gastroentérologie au CHUM.

Vous avez une belle entente familiale avec votre fille Camille.

C’est plutôt un moment privilégié que mon épouse et moi partageons avec elle. Elle nous envoie chaque jour une photo ou une vidéo de notre petit-fils, Jules, qui a présentement 9 mois.

Ni votre mère ni votre épouse ne voulaient que vous possédiez une moto.

J’ai toujours désiré posséder une moto. Dans ma jeunesse, maman me l’a interdit, car elle craignait que je ne me blesse.

Votre épouse ne voulait pas non plus.

Mon épouse, Manon Savard, la juge en chef du Québec, avec qui je partage ma vie depuis 40 ans, avait la même argumentation que ma mère, mais cette fois, parce que nous avions deux magnifiques filles. Finalement, il y a huit ans, j’ai pu m’acheter une belle moto rouge. Permettez-moi de vous dire que mon épouse est la personne que j’admire le plus.