Une meilleure prestation de Primeau et un gain du Rocket

Le gardien Cayden Primeau a été bien meilleur à son deuxième match avec le Rocket de Laval depuis qu’il a été rétrogradé par le Canadien de Montréal, dimanche au Blue Cross Arena, aidant les siens à vaincre les Americans de Rochester 5 à 1.

L’athlète de 22 ans a repoussé 29 des 30 rondelles dirigées vers lui, un meilleur rendement que deux jours auparavant, quand il avait permis quatre buts sur 40 tirs au Crunch de Syracuse. Dans le duel du jour, seul Ryan Scarfo, tard en deuxième période, a été en mesure de le déjouer.

À l’autre bout de la patinoire, les hommes de Jean-François Houle n’ont pas mis de temps avant de s’offrir de bonnes chances de remporter la victoire, touchant la cible trois fois en première période. Cédric Desruisseaux a d’abord ouvert les hostilités en marquant le tout premier filet de sa carrière dans la Ligue américaine.

Peter Abbandonato et Jean-Sébastien Dea ont ensuite permis aux leurs de retraiter au vestiaire avec une priorité de trois buts.

Cameron Hillis, au deuxième engagement, et Sami Niku, au suivant, ont aussi touché la cible pour les visiteurs. Hillis, Niku, Desruisseaux et Abbandonato ont tous fini leur duel avec une récolte d’un but et une mention d’aide. C’est toutefois Shawn St-Amant qui a été le plus productif, lui qui s’est fait complice de trois filets des siens.

Le Rocket terminera son voyage avec deux matchs contre les Marlies de Toronto, au Coca-Cola Coliseum, lundi et mercredi, avant de revenir au Québec.