Une victoire à la maison

LONG ISLAND | Martin St-Louis n’a pas dormi à l’hôtel avec le reste de l’équipe à la veille de ce match contre les Islanders. Il a profité de la proximité géographique avec le Connecticut pour se reposer dans le confort de son propre lit.

S’il est moindrement superstitieux, St-Louis reprendra la même formule pour ses prochaines visites au UBS Center.

« J’ai vu mes deux plus jeunes garçons (Lukas et Mason), ma femme (Heather) et des amis, a dit St-Louis après cette victoire de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Islanders. J’avais du monde à l’aréna pour le match. C’est le fun d’en ressortir avec une victoire. »

St-Louis a conduit le CH (10-33-7) à un deuxième gain d’affilée, une première cette saison.

Pas un hasard

Andrew Hammond, qui jouait pour le Wild de l’Iowa dans la Ligue américaine cette saison, a écrit une belle histoire en obtenant un triomphe à son retour dans la LNH après un purgatoire de près de quatre ans.

« Oui, ça fait chaud au cœur pour toute l’équipe de voir ça, a raconté l’entraîneur en chef par intérim. Quand tu vois un gars qui continue à se battre pour sa carrière, c’est agréable. Dans la vie, il y a toujours des choses imprévisibles. Si nous n’avions pas eu autant de blessés, Andrew n’aurait peut-être pas reçu cette chance. »

« Mais il en a profité. Il a très bien joué, il nous a donné une chance de gagner. Il le mérite. Il se prépare bien, c’est un pro. Ce n’est pas un hasard s’il a reçu une autre chance dans la LNH après plus de trois ans et demi. Il a une bonne attitude. Il avait l’air confiant devant son filet. »

Un choix payant

St-Louis martèle qu’il préfère miser sur les concepts avant les systèmes. Il y a plus de place pour les instincts. Comme entraîneur, il a également eu recours à ses instincts pour choisir l’ailier Rem Pitlick comme deuxième joueur lors des tirs de barrage. À sa première tentative dans la LNH, Pitlick a réalisé une superbe feinte pour battre Ilya Sorokin.

« Pitlick a connu du succès dans toutes les ligues où il a joué, a rappelé l’ancien numéro 26. Il était très bon dans la NCAA, dans la USHL. Il a toujours récolté des points, il est créatif. Pitlick fait plusieurs bonnes choses sur la glace, mais ça ne se voit pas toujours sur une feuille de pointage. Quand il touche à la rondelle, il prend des décisions intelligentes. J’aime aussi son jeu défensif. »

Après les Blues, le Tricolore a connu le sentiment de la victoire contre les Islanders, une équipe qui n’a pas la même fougue que lors des dernières saisons.

« La victoire, c’est le résultat du processus, a mentionné St-Louis. Quand tu cherches à bâtir une manière de jouer, bâtir une équipe, tu ne peux pas juste te concentrer sur la victoire ou la défaite. Ça peut parfois devenir très nuageux quand tu regardes juste le résultat. Depuis que je suis ici, je trouve qu’on s’améliore tous les jours. Et c’est agréable de recevoir des récompenses avec des victoires. »