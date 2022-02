Victoire à sens unique des Cataractes

Les Cataractes de Shawinigan ont dominé les Foreurs de Val-d'Or au compte de 8 à 2, dimanche après-midi, au Centre Agnico Eagle.

Il s’agissait d’une neuvième victoire consécutive pour la formation de la Mauricie, qui n’a pas subi la défaite depuis le 11 décembre dernier.

Dans l’affrontement du jour, Mavrik Bourque a sonné la charge dans le camp des vainqueurs. L’espoir des Stars de Dallas a touché la cible deux fois et a fourni autant de mentions d’aide, pour quatre points.

Isaac Ménard a quant à lui récolté un but et deux aides. Anthony DiCesare, Daniel Agostino et Charles Beaudoin ont tous amassé un filet et une mention d’aide. Olivier Nadeau et Alexis Bonefon ont aussi fait mouche chez les Cataractes.

Chez les Foreurs, Alexandre Doucet et Jérémy Ste-Marie ont déjoué le gardien Antoine Coulombe. Ce dernier a ainsi repoussé 28 des 30 tirs de ses rivaux. À l’autre bout de la patinoire, Frédéric Cousineau a été battu trois fois sur 14 lancers, tandis que Philippe Cloutier a cédé à cinq reprises sur 25 tirs.

Vincent Labelle tranche

Au Centre Avenir, l’attaquant Vincent Labelle a brisé l’égalité avec 4 min à faire au match, permettant aux Wildcats de Moncton de battre les Mooseheads d'Halifax.

Le héros du jour a aussi fourni une mention d’aide sur la réussite de Maxim Barbashev. Thomas Darcy et Etienne Morin ont été les auteurs des deux autres buts des gagnants.

Dans le camp des Mooseheads, Evan Bouchard a réussi tous les filets de son équipe. C’était son premier tour du chapeau dans le circuit Courteau et son troisième match de plus d’un but en huit parties dans la LHJMQ.

Jacob Goobie se lève

Au TD Station, le gardien Jacob Goobie a réalisé 45 arrêts dans un gain de 2 à 1 des Voltigeurs de Drummondville contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Le jeune homme de 18 ans a uniquement été déjoué par un tir de Brady Burns en deuxième période.

Jacob Dion et Luke Woodworth ont inscrit les buts de la formation du Centre-du-Québec. Le second a donné la victoire aux siens dans les derniers moments du dernier tiers.

