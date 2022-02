Villeneuve 22e au Daytona 500

Le pilote Jacques Villeneuve a pris le 22e rang du Daytona 500, première épreuve de la Coupe NASCAR de la saison, dimanche au Daytona International Speedway, à Daytona Beach, en Floride.

Des problèmes mécaniques l’ont tenu à l’écart de la piste tout au long de la fin de semaine, ce lui a valu d’entamer la course au 40e et dernier rang. À bord de la voiture de l’écurie Hezeberg, qui en est à ses débuts en NASCAR, l’homme de 50 ans a ainsi grapillé 18 places entre le début et la fin de la course.

C’est finalement Austin Cindric qui a enlevé les honneurs de cette prestigieuse course, quelques centièmes à peine devant Bubba Wallace, le deuxième, ainsi que plusieurs autres participants. Un gros accident a toutefois eu lieu au fil d’arrivée, tout juste après le passage de Cindric.