4 façons de reconnaître et prévenir les maladies cardiovasculaires

Saviez-vous que l’hypertension artérielle – le plus important facteur de risque de l’AVC – touche près d’un adulte canadien sur quatre? En ce mois du cœur, sachez que votre pharmacien peut jouer un rôle essentiel dans le maintien de votre santé cardiaque.

Tout d’abord, il est important de comprendre que l'hypertension artérielle est particulièrement préoccupante pour les femmes, car elle n'est souvent pas diagnostiquée. D’ailleurs, les changements hormonaux féminins comme la grossesse et la ménopause peuvent en accroître significativement le risque.

Toutefois, que vous soyez un homme ou une femme de 55 ans et plus, la santé de votre cœur n’est pas à prendre à la légère. Afin de bien comprendre quels éléments peuvent exercer une influence majeure sur votre santé cardiovasculaire, voici quelques conseils à suivre:

1. Reconnaître les facteurs de risque

Certains sont modifiables alors que d’autres non, mais la compréhension de ces différents facteurs représente la base pour vous permettre de prévenir les problèmes cardiaques. L’âge, le sexe, l’origine ethnique et les antécédents familiaux font partie des éléments principaux sur lesquels vous n’avez pas de contrôle.

D’un autre côté, le taux de cholestérol, la pression artérielle, le diabète, et le tabagisme font partie des facteurs de risque qui peuvent être contrôlés en collaboration avec votre médecin et votre pharmacien-propriétaire affilié à Pharmaprix.

2. Vérifier régulièrement votre pression artérielle

Un sondage mené pour Pharmaprix a permis de constater que 12 % des Québécois n’ont pas fait vérifier leur pression artérielle au cours des 18 derniers mois tandis que 14 % ne le font jamais.

Comme cette affection endommage les parois des vaisseaux sanguins, il s’agit d’un facteur de risque très important. L’hypertension artérielle serait responsable de près de 50 % des décès attribuables aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, en plus d’être l’une des principales causes de maladies et d’insuffisances rénales.

Si vous souffrez d’hypertension artérielle ou si vous souhaitez obtenir un suivi régulier à ce sujet, votre pharmacien représente une ressource précieuse pour vous épauler. Au besoin, il pourra gérer et réviser votre médication en partenariat avec votre médecin afin d’amener votre pression artérielle à un niveau réduisant les risques de crise cardiaque ou d’AVC.

Si vous n'avez pas de diagnostic d’hypertension, il est tout de même recommandé de suivre votre pression artérielle régulièrement. L’ensemble des succursales Pharmaprix possèdent des appareils pour mesurer la pression artérielle en libre-service.

3. Adopter de saines habitudes de vie

Saviez-vous qu’il est possible de retarder l’apparition d’une maladie cardiovasculaire de près de 14 ans en adoptant des comportements sains?

Les habitudes de vie font référence à divers aspects de votre routine quotidienne tels que l’alimentation, l’activité physique, le tabagisme, la consommation d’alcool et de drogue. De petits changements dans votre mode de vie pourraient ainsi diminuer vos risques de développer une maladie cardiovasculaire.

Toutefois, ces changements peuvent représenter un défi de taille pour certains. L’idéal est de bien vous entourer et de vous fixer des objectifs réalistes. Chaque petite victoire représentera ainsi un pas de plus vers une meilleure santé cardiovasculaire.

L’application PC Santé vous propose différents programmes et conseils de santé élaborés en partenariat avec la Fondation des maladies du cœur. Téléchargez cet outil pratique pour vous aider à adopter de saines habitudes de vie et ainsi mieux gérer votre santé cardiaque.

4. Réduire le stress

Le stress fait partie intégrante de nos vies. Certaines personnes s’adaptent plus facilement que d’autres aux divers facteurs de stress qu’elles rencontrent au quotidien, mais dans tous les cas, le stress chronique peut avoir un effet néfaste à long terme.

Il peut engendrer différents symptômes, comme les troubles du sommeil, l’irritabilité et la perte de plaisir, et ainsi faire augmenter les risques de maladie du cœur et d’AVC.

La première étape pour mieux gérer votre stress est de reconnaître les éléments déclencheurs et de trouver une façon de le contrer. La méditation, l’activité physique et la socialisation sont des astuces pour vous aider à gérer votre stress.

Rendez-vous sur le site Web de Pharmaprix pour faire le plein de conseils pratiques et gratuits qui vous aideront à prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Vous pouvez également télécharger l’application PC Santé pour avoir accès, notamment, à des programmes de santé développés en partenariat avec la Fondation des maladies du cœur.