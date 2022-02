40 ans de journalisme automobile pour Marc Lachapelle

Le nom du journaliste automobile Marc Lachapelle et indissociable de celui du Guide de l’auto. Ces jours-ci marquent le 40e anniversaire d’un premier essai routier réalisé au volant d’une Mazda B2000, réalisé dans le cadre de la production du Guide de l'auto 1983.

Pour l’occasion, Marc Lachapelle était invité à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer.

Une arrivée qui coïncide avec les premières petites camionnettes

Alors qu’un nouveau segment de véhicules venait d’apparaître, celui des camionnettes compactes, Jacques Duval et Denis Duquet avaient besoin d’un coup de pouce pour réaliser Le Guide de l’auto 1983. C’est dans cette optique que Marc Lachapelle a rejoint les rangs de cette équipe qui était encore toute petite il y a 40 ans.

À l'époque, les VUS et camionnettes étaient encore assez rares sur nos routes, et comme Jacques Duval n'y portait pas un grand intérêt, c'est Marc Lachapelle qui a eu le mandat de s'occuper de les tester.

« Mon tout premier essai, c’était une Mazda B2000 », s'est remémoré Marc avec un brin de nostalgie. « J’étais en charge de la rubrique dédiée aux camionnettes et aux petits utilitaires comme le Blazer. J’arrivais d’une école où les données étaient importantes et je me suis tout de suite mis à comptabiliser les mesures. Je m’étais préparé 400 kilogrammes de pierre dans des gros sacs de plastique et je réalisais mes mesures de performance avec et sans la charge pour comparer », raconte-t-il.

Un lancement de l’Acura NSX absolument marquant

Au cours de sa prolifique carrière, Marc Lachapelle a eu la chance de participer à une multitude de lancements de véhicules. Parmi les plus mémorables, il se souvient avec passion celui de l’Acura NSX au tournant des années 1990.

« La NSX est carrément venue secouer Ferrari. Les voitures exotiques sont devenues meilleures grâce à la NSX. Elle était une révolution à l’époque avec sa carrosserie autoporteuse en aluminium », mentionne Marc Lachapelle, qui se souvient en détails de ses premiers moments au volant de cette sportive japonaise. « On s’est retrouvé en Californie au circuit Laguna Seca avec la NSX et des voitures concurrentes comme les Nissan 300ZX Turbo, la Chevrolet Corvette et la Ferrari 328. Pendant quelques heures, les clés étaient dans les autos et la piste était à nous », ajoute-t-il.

Marc a aussi livré quelques souvenirs en lien avec les Salons de l'auto, dont la démesure n'avait à peu près pas de limite. « Celui qui ressort du lot, c'est forcément le Salon de Détroit », estime le journaliste, qui relate toute la frénésie qui entourait alors cet évènement à tous les mois de janvier.

Le regret d’avoir recommandé une Lincoln Continental...

Avec quarante ans de métier derrière la cravate, Marc Lachappelle a recommandé des voitures à la douzaine. Du lot, il se rappelle d’une recommandation qu’il a par la suite regrettée.

« À la fin des années 1980, l’ami de mon père était haut dirigeant d’une banque à charte canadienne et il cherchait une voiture de fonction. Il voulait la meilleure voiture de luxe américaine. Je me suis frotté le menton avant de lui proposer la nouveauté qu’était la Lincoln Continental. Quelque temps plus tard, il m’a confié avoir eu tous les ennuis inimaginables avec cette voiture. Entre-temps, il s’était procuré une Lexus LS400 avec laquelle il filait le parfait bonheur », raconte M. Lachapelle.

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’abandon de la commercialisation de la Mercedes-AMG EQE au Canada et de la relance de la production des Chevrolet Bolt EV et EUV.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur Buick Enclave 2022 et Volkswagen Tiguan 2022 mis à l’essai.

