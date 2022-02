À TVA cet automne: Guylaine Tremblay et Nico Racicot réunis dans la série «Anna et Arnaud»

On peut voir Guylaine Tremblay chaque semaine à Star Académie, mais la comédienne prépare en parallèle son grand retour au jeu. Plus de deux ans après la fin de son dernier tournage, celui de la comédie En tout cas, on lui a offert le rôle principal d'Anna et Arnaud, adaptation du roman d’autofiction «Anna et l’enfant-vieillard», de Francine Ruel.

TVA va diffuser cette série de huit épisodes l’automne prochain. C’est le réalisateur Louis Choquette (Gaz Bar Blues, Post Mortem) qui est aux commandes.

La nouvelle a été annoncée en primeur à l’émission La Tour, lundi soir.

Très appréciée des Québécois, Guylaine Tremblay (Unité 9, Annie et ses hommes) est emballée à l’idée de se retrouver avec d’autres camarades de jeu pour un tournage de fiction.

«Je n’en revenais pas quand on m’a offert ce rôle», a-t-elle dit en entrevue avec l’Agence QMI.

C’est Nico Racicot (L’heure bleue, Nuit blanche) qui va lui donner la réplique dans cette histoire inspirée de la difficile expérience vécue par Francine Ruel et son fils Étienne. Après avoir été pris pour cible gratuitement dans la rue par un tireur, ce dernier, qui avait 18 ans et toute la vie devant lui, est parti en vrille et s’est retrouvé dans la rue en situation de toxicomanie.

Photo d'archives, Agence QMI

François Archambault (Les étoiles filantes) a adapté le roman Anna et l’enfant-vieillard, paru en 2019 aux Éditions Libre Expression, avec l'aide de Francine Ruel, qui a confirmé l’an dernier qu’Étienne avait quitté la rue et prenait du mieux.

Dans Anna et Arnaud, Guylaine Tremblay va camper la couturière Anna, qui va tout faire pour soutenir son fils unique qu’elle ne reconnaît plus et dont elle devra, malgré elle et pour sa propre survie, faire le «deuil» bien qu’il soit toujours vivant.

«Moi, comme mère, juste une journée comme aujourd’hui, de savoir que mon enfant est dehors... il fait froid, il est où et avec qui, il fait quoi, comment il se débrouille? Ça doit constamment t’habiter. Donc, ça va être un personnage extraordinaire à jouer. Il y a une détresse, une incompréhension, une colère aussi, de voir que ton enfant, par moments, t’utilise, te manipule. Il t’appelle après des mois de silence parce qu’il a besoin d’argent», a dit Guylaine Tremblay, qui croit que c’est aussi l’occasion de parler d’itinérance, un phénomène amplifié par la pandémie.

Pixcom, qui produit Anna et Arnaud en collaboration avec Québecor Contenu, prépare également un documentaire que Francine Ruel va porter. La comédienne et autrice va rencontrer des familles qui ont dû apprendre à composer avec la chute vertigineuse d’un de leurs proches.

Période de pointe

D’ici quelques semaines, Guylaine Tremblay va commencer à tourner Anna et Arnaud, tout en remontant sur scène avec les chansons d’Yvon Deschamps et en poursuivant son aventure à Star Académie, où elle est professeure d’interprétation.

«C’est une gang de jeunes hyper sensibles. Ils ont commencé l’aventure en étant confinés un mois à l’hôtel, c’est quelque chose quand tu y penses», a souligné Guylaine Tremblay, disant «adorer» faire Star Académie.

«On veut les aider à trouver leur identité artistique et à s’améliorer. Ce qui est le "fun", c’est que chacun d’entre eux veut tellement.»

Cette expérience humaine et en accéléré à Star Académie rappelle à Guylaine Tremblay ses années au Conservatoire d'art dramatique de Québec au début des années 1980.

«Les pauvres, eux, c’est en trois mois et devant les caméras qu’ils font leur parcours. Nous, on est à l’école trois ans. C’est le même type de voyage. Tu arrives là, tu as un don de départ, mais tout à coup le prof te dit: "ça, ce n’est pas bon", "ça, tu devrais faire ci" et "ça, je n’y crois pas"! Des fois, je me souviens qu’on rentrait chez nous complètement découragés.»

Elle dit que Star Académie est une téléréalité unique, dans la mesure où «ce n’est pas juste des jeunes qui veulent passer à la télé. Les Académiciens veulent chanter, ils en mangent de la musique, c’est extraordinaire la passion qui les habite.»