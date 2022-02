Assouplissements des mesures: les salons funéraires reprennent vie

Depuis lundi, le passeport vaccinal n’est plus obligatoire dans les lieux de cultes qui peuvent désormais accueillir 50 % de leur capacité maximale, jusqu'à concurrence de 500 fidèles. Dans les salons funéraires, ce sont 50 personnes qui sont autorisées à l'intérieur.

Avec les mesures sanitaires et la montée du variant Omicron qui a frappé de plein fouet le Bas-Saint-Laurent, les funérailles n'ont repris que timidement dans les églises. Toutefois, depuis l'annonce de la levée des mesures sanitaires, le rythme augmente plus rapidement.

«Les familles qui attendaient les assouplissements commencent à reprendre à prendre (leurs arrangements funéraires). On va avoir des mois d'avril, mai et juin occupés», a commenté Annick St-Amand, directrice générale adjointe de la Coopérative Funéraire du Bas-Saint-Laurent, soutenant du même souffle qu'une trentaine de funérailles sont prévues pour ces trois mois et qu'une quinzaine d'autres pourraient s'ajouter.

«Il y a eu certaines familles qui ont préféré reporter les funérailles dans l'espoir que ça redevienne un peu plus normal. D'autres ont voulu composer avec les consignes», a précisé la directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec, Annie St-Pierre.

À partir du 28 février, il n'y aura plus de restriction quant au nombre de personnes qui pourront visiter les lieux de cultes et les salons funéraires. Par ailleurs, même si le passeport vaccinal ne sera plus exigé au Québec à partir du 14 mars, la famille du défunt pourra toujours l'exiger si elle le souhaite.

