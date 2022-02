Bagarre mortelle lors d'une fête: la prison pour un jeune champion de boxe

Un jeune champion de boxe a pris le chemin de la prison lundi pour avoir exhibé son arme et tiré des coups de feu au sol lors d’une bagarre mortelle il y a près de trois ans.

Le 25 mai 2019, Lukeins Tod Mallette-Emmanuel prenait part à une fête qui a dégénéré, à Saint-Hubert. Le nombre d’invités s’accumulait et à un moment, les esprits se sont échauffés. Une altercation a ensuite éclaté, au cours de laquelle un jeune homme, Rayan Klioua, a été poignardé à mort.

C’est durant la bagarre que l’accusé Mallette-Emmanuel a sorti son arme à feu, un pistolet Polymer 80, et a tiré deux projectiles au sol. Il l’a fait pour disperser la foule, a-t-il expliqué.

Il a écopé lundi d’une peine de 20 mois de détention pour avoir eu en sa possession une arme prohibée chargée et pour en avoir fait l’utilisation de manière négligente.

Au cours de cette soirée, l’accusé avait bu plusieurs bières et se vantait notamment d’être « strap », ce qui veut dire être armé. Il exhibait même son arme qu’il trainait dans son sac à bandoulière de marque Gucci et se disait prêt à « smoke n’importe qui », soit à tirer sur quelqu’un, a résumé lundi son avocat Me Richard Tawil, lors de son plaidoyer de culpabilité.

Le jeune homme avait fêté ses 18 ans cinq jours avant cette soirée qui a dérapé.

Voué à une carrière de boxe prometteuse, l’athlète avait été arrêté puis incarcéré quelques semaines plus tard.

Libéré dans l’attente des procédures, l’accusé a depuis tout fait pour se dédier à son sport, a assuré son avocat.

« Il a été champion canadien en boxe, il avait un avenir magnifique dans ce domaine. Il s’entraine encore et souhaite recommencer une fois qu’il aura payé sa dette à la société et à la victime », a indiqué lundi Me Tawil.

La sentence aurait pu être plus élevée, a laissé savoir la Couronne, surtout sachant que l’arme déchargée est un « ghostgun », soit une arme sans numéro de série. Il s’agit là d’un facteur aggravant, considérant la « prolifération de ce type d’armes à feu », a insisté la procureure de la Couronne au dossier, Me Ève Malouin.

« On parle ici d’utilisation d’une arme à feu alors qu’il y a plusieurs personnes de présentes, il aurait pu mettre en danger des gens à proximité », a-t-elle indiqué.

Mais puisque les droits de l’accusé ont été bafoués durant son interrogatoire policier, les avocats en sont arrivés à cette suggestion pour la peine.

Selon cette dernière, la sentence imposée est « non-négligeable », considérant que l’accusé n’a que 20 ans et est sans antécédent judiciaire.

-Avec la collaboration de Claudia Berthiaume