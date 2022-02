Bruce Arians nie les rumeurs d’une mauvaise relation avec Tom Brady

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, nie le fait que la relation avec son ancien quart-arrière Tom Brady s’est détériorée dans les dernières semaines de la campagne 2021 de la NFL.

Des rumeurs concernant ce conflit ont fait surface dans les derniers jours. Un ancien coéquipier de Brady avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et aujourd’hui analyste à la radio du réseau FOX Sports, Rich Ohrnberger, a relaté qu’il y avait plus de tension entre Arians et Brady.

«On dirait qu’il y a une nouvelle histoire à chaque jour par les temps qui courent, a dit Arians au quotidien Tampa Bay Times, samedi. Tout le monde spécule à savoir s’il pourrait aller jouer ailleurs. Ça ne me dérange pas. L’autre tas de merde, concernant notre relation, c’est farfelu.»

Toujours selon Ohrnberger, Brady travaillait de plus en plus avec le coordonnateur à l’attaque Byron Leftwich en fin de saison et Arians changeait le plan de match que les deux hommes avaient établi au profit du sien.

Cette situation aurait d’ailleurs joué dans la balance quant à la décision de Brady de prendre sa retraite, après 22 ans dans la NFL, dont deux avec la formation floridienne.

AFP

Celui-ci avait pourtant évoqué des raisons familiales au moment d’accrocher ses crampons.

«C’est tellement de la frime. C’est ce qui me frustre le plus, a ajouté Arians. J’imagine que Byron pourrait corroborer tout cela.»

«Je peux revoir le plan de match et y ajouter des choses, mais je n’efface rien. Je n’ai pas besoin de le faire parce qu’ils font déjà un très bon travail. C’est une excellente collaboration, l’une des meilleures dans laquelle j’ai été.»

Le détenteur de sept bagues du Super Bowl, qui a mené la NFL au chapitre des verges accumulées par la passe à sa dernière saison dans le circuit Goodell, n’a pas écarté la possibilité d’un retour après l’annonce de sa retraite, mais a affirmé à quelques reprises être à l’aise avec sa décision.