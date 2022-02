Camionneurs: le SPVM est prêt

Alors que les manifestants sont dispersés à Ottawa, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’il se prépare pour tous les scénarios possibles, dans l’éventualité où des manifestants viendraient dans la métropole.

«On est très attentif à ce qui s’est passé à Ottawa, et ailleurs au Canada et au Québec. Notre service de planification opérationnel suit ces mouvements-là et se prépare à toute éventualité», a indiqué Vincent Richer, directeur adjoint au SPVM, au cours d’une mêlée de presse lundi.

Le 12 février dernier, un rassemblement en soutien aux camionneurs avait eu lieu au parc Jarry. D’autres manifestations semblables se sont produites dans plusieurs villes du Canada au cours des derniers temps.

«Il y a un droit de manifester qui est important, et qui ne doit pas être dénigré. Par contre, il faut que ça se fasse dans un certain équilibre pour le bien de la communauté et du reste de la société», a ajouté M. Richer.

De son côté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait déjà indiqué qu’elle ne tolérerait pas les blocages. Une position qu’elle a réitérée lundi.

«Montréal est toujours en état d’urgence, et c’est important pour nous que les Montréalais puissent circuler librement. Le droit de manifester, c’est important, et on y est habitué à Montréal», a-t-elle déclaré.