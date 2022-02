Deux femmes assassinées dans une voiture à Vancouver

Le mystère planait toujours à Vancouver, lundi, au lendemain de la découverte des corps de deux femmes qui ont été abattues et laissées dans une voiture.

Selon la police, les corps des deux victimes, Shu-Min Wu et Ying Ying Sun, respectivement âgées de 50 et 39 ans, ont été découverts dimanche vers 8 h. C’est un voisin des lieux du crime qui a fait la macabre découverte en prenant une marche, dans le quartier de West Point Grey, situé dans l’ouest de la métropole.

Les deux femmes ont été délibérément ciblées, a laissé entendre la police, en demeurant cependant muette sur les raisons qui pourraient expliquer ce double féminicide.

Selon des voisins, les meurtres auraient pu être commis tard samedi soir. Un témoin a notamment affirmé à Global News avoir vu un VUS blanc de marque BMW sur les lieux du crime vers 23 h, tandis qu’un autre a entendu des détonations.

«Nous avons juste entendu des "pop, pop, pop, pop, pop" et nous avons pensé que c’était des feux d’artifice. Et après, on a entendu des sirènes et des klaxons, mais on a pensé que c’était un convoi», a raconté un voisin non identifié à Global News.

Pendant un moment, les policiers ont craint de retrouver d’autres victimes dans une maison avoisinante, entraînant un vaste déploiement policier lourdement armé, mais cette information s’est avérée être une fausse alerte.

La police s’est jusqu’ici montrée avare de détails et n’a pas dévoilé aucune autre information sur le premier et le second meurtres de l’année sur son territoire.