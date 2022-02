[EN IMAGES] La CAQ condamne une vidéo du Parti conservateur du Québec

Le cabinet du premier ministre François Legault condamne une vidéo diffusée par le Parti conservateur du Québec (PCQ) dans laquelle un son semblable à un coup de feu était superposé à une photo du chef caquiste.

Le court segment, qui débute par un extrait de l’entrevue accordée par le chef du PCQ à Tout le monde en parle, a été publié quelques heures après la diffusion de l’émission, dimanche soir, sur la page Facebook du parti.

La vidéo dont le titre est «Quelle est la différence entre Éric Duhaime et François Legault?» se conclut par un montage photo du premier ministre auquel est superposé un son semblable à une détonation.

Vidéo tirée de la page Facebook du Parti conservateur du Québec

Armes à feu

Déjà, lundi après-midi, la publication qui avait récolté plus d’un millier de réactions avait été commentée plus de 200 fois et partagée à une centaine de reprises.

«Le ton et le discours du Parti conservateur d’Éric Duhaime, notamment sur les réseaux sociaux, sont très inquiétants. Ce n’est pas la première fois que son équipe se sert de références aux armes à feu pour faire avancer leur cause. Ça n’a pas sa place dans le débat politique au Québec», a réagi l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, lundi.

Ce dernier se demande si Éric Duhaime a lui-même autorisé la publication de cette vidéo, auquel cas «il doit s’expliquer». «Éric Duhaime devrait rappeler à l’ordre une fois pour toutes son équipe», a ajouté Ewan Sauves.

Au PCQ, on nie toutefois qu’il s’agissait du son d’un coup de feu.

«Ce n'est PAS un coup de feu. C’est le son “boom”, comme dans les annonces de Ford lorsque la plaque Built Tough tombe. C'est pour marquer la force, l'impact du message. Et rien d'autre», a indiqué l’attachée de presse du parti, Véronique Gagnon, lundi.

Cette dernière a précisé que la vidéo a été éditée «afin d’éviter toute confusion ou tout lien inapproprié».

Vidéo tirée de la page Facebook du Parti conservateur du Québec

«Le nouveau son utilisé est un son commun de sirène de brume qu’on retrouve sur les paquebots, et qui ne réfère à rien de plus que ce qu’il est», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Éric Duhaime n’avait pas approuvé la publication de la vidéo originale sur la page Facebook du parti. Il s’agissait plutôt de l’œuvre «d’un militant bénévole du parti», a indiqué Véronique Gagnon.