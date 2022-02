Féminicides: une aide financière pour 11 corps de police

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi l’octroi d’une aide financière à 11 corps de police municipaux pour l'ajout d'effectifs spécialisés en matière de lutte contre la violence conjugale et de prévention des féminicides.

Ces investissements visent notamment à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes par les policiers et à rehausser la surveillance des personnes reconnues coupables de violence conjugale à toutes les étapes du continuum d'intervention, a expliqué le gouvernement par voie de communiqué.

Les contributions financières de Québec totalisent ainsi plus de 3,114 millions $ sur trois ans et seront octroyées aux corps de police de L'Assomption/Saint-Sulpice, de Blainville, de Bromont, de Châteauguay, de Mascouche, de Mercier, de Repentigny, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Thetford Mines, de la Régie de police de Memphrémagog et de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes.

«Que ce soit par l'implantation des bracelets antirapprochements partout au Québec d'ici la fin de 2023, ou par l'ajout d'effectifs au sein de nos corps policiers, notre objectif est clair: sauver des vies. Celles des femmes victimes de violence et de leurs enfants. Les montants annoncés s'ajoutent à ceux de l'an dernier. Ils vont se traduire par une augmentation considérable des services offerts pour protéger les victimes de violence conjugale, par l'embauche de travailleurs sociaux qui accompagneront nos policiers et les victimes, ou d'enquêteurs spécialisés en violence conjugale, par exemple», a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Les sommes versées pour l'ajout d'effectifs portent à plus de 509 millions $ les investissements du gouvernement Legault dans la lutte contre la violence faite aux femmes.

En décembre 2020, Québec a dédié la somme de 180 millions $ pour la mise en place d’un Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale et accroître la sécurité des victimes. Près de 22,5 millions $ sur cinq ans a été investi pour rehausser le financement des maisons d'hébergement, et 222,9 millions $ sur cinq ans pour la mise en place d'actions prioritaires. Plus récemment, 41 millions $ a été accordé au déploiement de bracelets antirapprochements dans la province.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010 (24h/24, 7j/7)

