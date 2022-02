Gabriel Nadeau-Dubois en congé parental dès la mi-mars

Pour l'arrivée de son premier enfant, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, prendra un congé parental de quatre semaines à partir de la mi-mars.

• À lire aussi: Gabriel Nadeau-Dubois va être papa

Pendant son absence, c’est Manon Massé, à titre de porte-parole de Québec solidaire, qui questionnera François Legault au Salon bleu et qui animera le caucus solidaire, a annoncé le parti par communiqué, lundi.

Pour sa part, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, soutiendra l'équipe du bureau de circonscription de Gouin, a-t-on précisé.

«Je suis emballé par le nouveau rôle de père qui m'attend et reconnaissant du soutien de mon caucus dans cette aventure. Je suis convaincu que mes collègues défendront avec vigueur le projet de Québec solidaire pendant mon absence. J'ai déjà hâte de leur présenter mon bébé et de poursuivre les préparatifs pour cette année électorale avec eux et elles», a déclaré M. Nadeau-Dubois.

Gabriel Nadeau-Dubois avait annoncé en septembre dernier qu’il allait devenir papa, en partageant une photo de lui en compagnie de sa conjointe Maëlle, qui devrait accoucher au cours du mois de mars.

«Je ne peux m’empêcher de sourire: ce sera un bébé du printemps, ma saison préférée. La saison de la vie, la saison des fleurs. La saison où tout a commencé pour moi, la saison de la résistance et de l’espoir», avait-il écrit en faisant référence au «printemps érable», au cours duquel Gabriel Nadeau-Dubois s’était fait connaître à titre de porte-parole de la CLASSE.