Hommage à Rambo

À Québec, ce week-end, Rambo a salué « les guerriers à Ottawa », guerriers financés en partie par les amis américains de Trump. Mais grâce aux mesures d’urgence nationale, les forces de l’ordre du Canada, dont la Sûreté du Québec, ont enfin pu les expulser d’Ottawa, transformée en camp retranché durant plus de 21 jours.

À Québec, samedi, Rambo et ses acolytes ont lancé des peluches aux enfants. Rambo, père Fouettard de la démocratie qui n’a que la liberté à la bouche rêve apparemment d’un rôle national dans un Québec débarrassé de François Legault.

« Ça fait deux fois qu’on manifeste pacifiquement. J’espère que le gouvernement va nous renvoyer l’ascenseur », a lancé l’organisateur-vedette, une peluche à la main.

En d’autres termes, si à Québec les manifestations ont été pacifiques, ce n’est ni grâce au premier ministre, ni grâce au courage démontré par le maire de Québec, ni grâce à la discipline et au professionnalisme du Service de police du Québec, mais grâce aux adorables organisateurs qui f...k Trudeau et Legault.

Fantasmes

Rambo et ses comparses se considèrent comme des héros. Si Rambo dirigeait le Québec avec la poigne dont il a usé pendant sa carrière de chef syndical pour intimider ses adversaires, des « crisses de chiens sales », la société québécoise se porterait mieux.

En fait, ces tribuns claniques annoncent leurs intentions. « Renvoyer l’ascenseur » est une expression sans équivoque. Rambo estime que lui et ses complices ont sauvé Québec du grabuge qui a existé à Ottawa. Le gouvernement doit donc s’attabler et consentir à céder à leurs exigences sociales et politiques.

Les manifestants ont été invités dans le cadre des activités à une « méditation avec les anges ». Une « enseignante spirituelle » les a incités à reconnaître les « effets du 3D » et à « co-créer la nouvelle Terre ».

François Legault devrait alors céder sa place sur « la nouvelle Terre ».

Et nous, la majorité québécoise, irons marcher sur la Lune.