Votre argent: pouvez-vous dormir tranquille?

Comme tout le monde, vous avez de l’argent dans un compte bancaire. Vos épargnes durement gagnées méritent donc d’être protégées.

Toutefois, avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si votre institution financière fédérale faisait faillite? Bien sûr, les chances qu’une telle situation se produise sont très faibles – mais c’est déjà arrivé et ça pourrait se reproduire.

Heureusement, la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), une société d’État fédérale, protège gratuitement et automatiquement les dépôts que vous confiez à ses institutions membres.

Une protection complète

Getty Images/iStockphoto

Sans même le savoir, peut-être que vous bénéficiez déjà de la protection de la SADC. Peu importe comment vous déposez votre argent, la SADC a le mandat de le protéger.

La SADC assure vos comptes de chèques et d’épargne, les dépôts à terme et en devises étrangères (ceux en dollars américains, par exemple), mais pas la cryptomonnaie, les fonds communs de placement ou l’argent placé en bourse.

En cas de faillite de votre institution financière, l’assurance-dépôts s’applique automatiquement à votre compte bancaire. Nul besoin d’en faire la demande: la SADC communiquerait directement avec vous afin de vous verser l’argent qui vous est dû.

Une protection gratuite

Getty Images

Il y a plus de 50 ans, la SADC a été établie par le Parlement du Canada, après une année marquée par une crise financière. Son objectif depuis sa création? Protéger les dépôts des Canadiennes et des Canadiens.

Et rassurez-vous: cette protection ne vous coûte absolument rien. La SADC est entièrement financée par les primes que lui versent ses institutions membres, et non par les contribuables. Pour savoir si votre institution financière est membre, voyez si elle affiche le logo de la SADC!

Qu’est-ce qui compte réellement pour vous? Avec vos épargnes, vous avez sûrement des projets à court, moyen ou long terme comme un voyage, l’achat d’une propriété ou encore fonder une famille.

Savoir où placer votre argent pour le protéger en sécurité peut sembler complexe ou même stressant: c’est pourquoi il est bon de savoir que ce que vous mettez de côté pour votre avenir est en sécurité.

Pour en savoir plus sur l’assurance-dépôts ou voir si votre institution financière est membre de la SADC, consultez son site Web.