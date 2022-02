Kavanagh de retour en Europe

Anthony Kavanagh est retourné voir ces jours-ci le public européen pour le rodage de son nouveau spectacle d’humour, Happy, qu’il lancera officiellement à Paris à la fin mars. « J’ai l’impression que ce sont des retrouvailles entre vieux copains », mentionne au Journal l’humoriste qui n’avait pas joué sur le Vieux Continent depuis plus de quatre ans.

Anthony Kavanagh est à mettre les touches finales à son spectacle solo qu’il lancera dans un peu plus d’un mois, à la Gaîté Montparnasse de Paris. Ces jours-ci, il doit promener son rodage notamment à Caen, Rouen et Dieppe.

« On joue dans des cafés-théâtres, donc ce ne sont pas de grandes jauges, dit-il. Mais des fois, comme à Montpellier, j’étais programmé quatre soirs complets dans une salle de 250 places. C’est donc l’équivalent d’une vraie salle. »

C’est en juin 2021 qu’il a retrouvé le public européen pour la première fois en plus de quatre ans d’absence. « J’y allais sans attente, sans prétention, dit-il. Je me suis dit : j’y vais et on va voir ce qui se passe. On va voir s’il y a du monde et comment est l’accueil. Je me demandais si la pente allait être à pic. Mais jusqu’à maintenant, ça va bien. On fait une étape à la fois. On y va lentement, mais sûrement. Je pense qu’on n’est pas à l’abri d’un succès. »

La recette du bonheur

Dans Happy, Anthony Kavanagh s’est attardé sur ce que faisaient les gens pour être heureux. Durant la pandémie, il en a d’ailleurs profité pour terminer sa formation de coach en PNL (programmation neurolinguistique). « En un an et demi, je suis passé de showman à chômeur... J’avais le temps ! »

Happy n’est pas une conférence, assure-t-il, mais bien un spectacle d’humour. « Chaque conseil que je donne est utilisé de façon très “cartoonesque”. L’accueil jusqu’à maintenant a été formidable. »

Déjà, Anthony sait qu’il devra changer le titre de son spectacle lorsqu’il le présentera au Québec. « Je ne veux pas avoir de problèmes avec l’Office [québécois] de la langue française ! » dit-il en riant.

Des discussions sont présentement en cours avec des producteurs québécois pour bâtir un calendrier de tournée qui s’harmonisera avec l’horaire européen de l’humoriste. « Je voulais commencer ma nouvelle tournée au Québec, mais on a tellement de talent et pas assez de salles que je ne pouvais pas jouer à Montréal avant deux ans et demi ! »

De nouvelles chansons

L’automne dernier, Anthony Kavanagh a réalisé un rêve de longue date en lançant un mini-album de sept chansons, Finally. Devant l’accueil enthousiaste qu’il a reçu, l’humoriste prévoit travailler sur un autre E.P. dans le courant de l’année.

« On va commencer à travailler là-dessus pour le sortir à la fin de l’année ou dans la première moitié de 2023, dit-il. On va travailler sur de nouveaux titres et on va sûrement sortir un ou deux nouveaux singles cette année. »

Avec un autre mini-album en poche, il aura ainsi assez de compositions pour préparer un spectacle entièrement musical. « L’objectif final, c’est de partir en tournée et chanter mes propres chansons sur scène, dit-il. Pour l’instant, je ne veux pas partir en tournée simplement avec sept chansons. Les gens vont trouver que je fais trop de reprises ! [rires] ».