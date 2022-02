Elle économise jusqu'à 400 $ par semaine grâce aux coupons

Caroline Cadorette a le savoir-faire pour atténuer le stress des 93 % de Québécois qui se disent préoccupés par le coût des aliments, elle qui économise des centaines de dollars d’épicerie par semaine grâce aux coupons-rabais.

Responsable d’un service de garde en milieu familial, elle doit nourrir six enfants du lundi au vendredi en plus de ses propres repas. Elle y arrive pour la somme de 100 $ par semaine, alors que son épicerie vaut en réalité 400 $ à 500 $.

Son secret ? Le couponnage, un « mode de vie » qu’elle pratique depuis maintenant plus de 6 ans.

« Je ne pourrais plus acheter un article au plein prix, ça n’a pas de bon sens », lance la magicienne de la facture d’épicerie.

La résidente de Sainte-Julie, en Montérégie, a sa routine. Elle ne sort qu’une fois par semaine, le jeudi. « Et j’ai hâte au jeudi », dit-elle en riant.

Armée de son cartable à coupons, elle en a alors pour « un bon deux heures ».

Elle commence par le IGA, et se rend ensuit au Metro, au Provigo, au Maxi, au Super C, au Uniprix et au Jean Coutu.

« Je fais tous les racks à liquidation et je me promène dans toutes les rangées », raconte-t-elle.

Des produits gratuits

Beaucoup de coupons sont déposés directement devant les produits, dans une enveloppe en plastique. On les trouve également dans les journaux, les revues et le Publisac.

« J’écris aussi directement aux compagnies », indique la pro des aubaines.

Parfois, elle trouve dans les allées des spéciaux du gérant qui ne sont pas affichés en circulaire. Peu importe le rabais, il n’est pas rare pour elle qu’avec la réduction liée au coupon, un produit finisse par être gratuit.

« Quand ça arrive, j’en stocke ou j’en congèle », lance-t-elle.

C’est de cette façon qu’elle a réussi à économiser 120 000 $ depuis décembre 2015, en plus de se constituer une réserve.

Des formations offertes

Elle fait beaucoup de dons à la communauté, en plus des cadeaux qu’elle fait à ses deux fils ainsi qu’aux parents des enfants dont elle a la charge.

Cet esprit communautaire est aussi la source des formations qu’elle offre pour la modique somme de 25 $.

Pendant 90 minutes, elle propose d’abord un tour d’horizon des bonnes pratiques.

Elle se déplace ensuite pour accompagner les gens lors de leurs premières épiceries avec coupons — toujours le jeudi.

Et elle demeure disponible pendant une année complète pour toutes les questions.

« Les circulaires c’est bien, mais pour connaître le vrai bon prix à payer, il faut aussi utiliser les coupons », résume Caroline Cadorette.

Le bon prix selon Caroline

▶ 0,99 $

La livre pour tous les fruits,

▶ 2,99 $

La livre pour le steak haché,

▶ 3,99 $

Pour une brique de fromage de 400 g,

▶ 1,99 $

Pour un pot de yogourt de 650 g.

