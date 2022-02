L’administration Plante veut concevoir le centre-ville «le plus beau et le plus vert»

Après avoir promis en campagne électorale d’investir 1 milliard $ pour redévelopper le centre-ville de la métropole, l’administration Plante se prépare à dévoiler les grandes lignes de sa vision.

Lundi, la Ville annoncera le début d’une période de consultations publiques, prévue à partir du mois d’avril. Elle présentera également les grandes lignes de ses orientations pour le centre-ville, élaborées à la suite de discussions dans la dernière année avec des acteurs des milieux économiques et culturels.

«La prochaine étape, ce sera d’aller valider que les orientations sont les bonnes, autant auprès des partenaires que des citoyens, et d’identifier avec eux ce qu’il faudra mettre en place pour qu’elles se concrétisent dans la réalité», a expliqué au téléphone Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville.

La «Stratégie centre-ville renouvelée» devrait être adoptée en juin, et sera effective jusqu’en 2030. La Ville annoncera aussi la formation d’un comité d’experts pour identifier les actions qui permettront d’arriver aux résultats souhaités.

«Une des choses qui est vraiment importante, c’est que le centre-ville va demeurer le moteur économique du Québec, et son cœur culturel. Ce qui va changer, c’est qu’il sera le plus beau, et le plus vert», a assuré M. Rabouin.

Parmi les changements à venir, il donne en exemple le réaménagement de certaines artères centrales, dont Sainte-Catherine, Peel et McGill, ainsi que la conception de places publiques. La démarche de l’administration Plante faciliterait aussi la transformation des tours à bureaux en unités résidentielles et en espaces adaptés aux PME.

«Il y a des choses qui se font en parallèle. Ce n’est pas parce qu’on est en réflexion qu’on n’agit pas. Mais il y a des éléments qui vont demander des interventions plus structurantes, et là, on a besoin d’aller les baliser, et de mobiliser tous les acteurs autour de cette vision», a ajouté M. Rabouin.

En plus du milliard qu’elle promet d’investir elle-même, la Ville demande au gouvernement du Québec d’investir la somme de 125 millions $ sur cinq ans, afin de soutenir la mise en œuvre de sa vision pour le centre-ville.