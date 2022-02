Le comédien Danny Gilmore au cœur de toutes les enquêtes dans «Alertes»

Le policier un peu bourru interprété par Danny Gilmore dans «Alertes» s’adoucit avec le temps et s’intègre de plus en plus à l’Escouade spéciale des personnes disparues. Même Renaud (Frédéric Pierre) semble avoir compris que Pelletier est là pour rester.

Mais voilà que Pelletier, qui a aidé à résoudre l’enquête sur la tueuse en série Victoria Savard (Anie Pascale) – elle a tué des dizaines de jeunes de la DPJ et constitué un charnier –, a des tremblements aux mains, ce qui n’est pas une bonne chose pour un policier armé. Que se passe-t-il donc avec lui?

Cette manifestation physique est liée à «un événement qu’il a vécu dans son passé», a révélé le comédien, et Pelletier va être confronté à tout ça dans l’épisode de lundi alors que l’examen annuel de tir approche.

Sans vouloir trop en dire, Danny Gilmore a indiqué à l’Agence QMI que le malaise qui se manifeste chez Pelletier est «quelque chose qui ressort physiquement à cause d’un souvenir traumatisant».

«Quand Pelletier a des moments de stress, cette chose-là prend le dessus parce qu’il ne fait pas le lien entre les deux. Il va réaliser des choses», a-t-il ajouté, heureux d’avoir autant de matière première avec laquelle jongler comme interprète.

Danny Gilmore, qui joue aussi un policier dans «Les honorables», dont l’ultime saison est disponible depuis janvier sur Club illico, a confié que son personnage dans «Alertes» est mis «au pied du mur».

«On sent depuis un moment qu’il y a anguille sous roche. C’est quelque chose qui est intéressant par rapport au personnage; il ne veut rien laisser transparaitre de sa vulnérabilité, mais ce problème qui est un peu récurrent, qui le hante, va le rattraper et il va devoir faire face à ses démons.»

Pelletier ira-t-il chercher de l’aide, ce qui semble difficile pour cet enquêteur aux homicides? Sa blonde Jennifer (Mélanie Pilon), qui vient de revenir dans sa vie et qui bosse à ses côtés pourra-t-elle l'appuyer, bien que leur couple ne soit pas le plus solide?

«C’est quelque chose qui va durer, mais je n’ai pas encore les textes du prochain bloc», a dit Danny Gilmore, parlant des épisodes que les fidèles d’«Alertes» pourront voir seulement à partir de septembre. Ces intrigues, bien entendu, n’ont pas encore été tournées. «J’ai eu des infos de la part de Julie [Hivon, l’auteure principale] qu’on irait jouer un peu plus creux dans toute cette histoire-là concernant mon personnage.»

Pelletier est plus présent dans les enquêtes et on s’intéresse davantage à lui. «On rentre plus dans sa psychologie, on va peut-être comprendre pourquoi il est si défensif. Les gens élaborent des théories à partir d’un petit regard, c’est le "fun" à voir», a dit Danny Gilmore, qui a décidé de se consacrer pleinement à «Alertes».

Pour en finir avec Rachel Poliquin

Maintenant que Pelletier a bouclé avec ses collègues l’enquête sur la tueuse en série et qu’il a montré sa capacité à accompagner un enfant dans un interrogatoire où chaque minute compte, il va pouvoir revenir à l’avocate Rachel Poliquin (Lise Martin) et «il ne lâchera pas le morceau la concernant», a dit le comédien.

Il va aussi tenter d’en savoir plus sur Bonenfant (Guy Jodoin), son patron. Il l’a vu fermer les micros de la salle d’interrogatoire alors que Turcotte (Gary Boudreault) s’y trouvait. Les spectateurs savent que Bonenfant a ordonné à Turcotte de la boucler et de ne nommer personne, mais Pelletier, lui, n’a pas entendu ces paroles. Et ça le titille.

«Il a confronté Bonenfant, qui lui a dit de se concentrer sur autre chose, de fermer sa gueule. Alors Pelletier a des doutes, mais est-ce que c’est un doute raisonnable? Bonenfant veut-il simplement protéger Stéphanie ou Pascal?», c’est-à-dire la directrice de l’Escouade (Sophie Prégent) et son fils (Jean-Simon Leduc).

Produite par Pixcom, la série «Alertes» est diffusée chaque lundi, à 21 h, à TVA.