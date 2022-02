Le Fonds de solidarité de la FTQ mise sur GCM Consultants

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé, lundi, qu’il investit dans la firme GCM Consultants afin d’aider une troisième génération d’actionnaires à prendre les rênes de l’entreprise.

«Le transfert d'une génération d'actionnaires à une autre est un défi important pour une entreprise de la taille de GCM Consultants. Les enjeux financiers, fiscaux, légaux et surtout humains peuvent être nombreux», a expliqué Peter Rayes, vice-président régional de Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal.

Fondé en 1994, GCM Consultants offre des services-conseils en fiabilité mécanique dans le secteur industriel, aidant ainsi des industries de partout au pays dans leur virage numérique, leur transition énergétique et pour affronter les enjeux environnementaux.

«Grâce à ses écoles de génie de renommée mondiale, le Québec peut compter sur une impressionnante relève d'ingénieurs. Ces ingénieurs doivent avoir accès au capital à long terme pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves ici et ailleurs, et tout en aidant le Québec à affronter les nombreux défis environnementaux et technologiques des années à venir», a souligné Gilles Poulin, vice-président, Aérospatiale, transports et services (Placements privés et investissement d'impact) du Fonds de solidarité FTQ, pour expliquer cette nouvelle phase dans le partenariat unissant le Fonds de solidarité et GCM depuis 2019.