L’effet Josh Anderson

À Long Island, Josh Anderson a défendu Cole Caufield après une grosse mise en échec de Cal Clutterbuck. Face aux Maple Leafs, lundi, le gros numéro 17 a fait la même chose en se ruant sur Jason Spezza et Justin Holl qui cherchaient noise à Nick Suzuki.

• À lire aussi: La victoire la plus convaincante de la saison du CH

• À lire aussi: «Ça nous manquait»

Anderson a marqué deux buts et récolté une passe à l’aile gauche de Suzuki et de Caufield, mais il a aussi joué son rôle de protecteur.

À 5 pi et 8 po, Martin St-Louis a trouvé des façons de survivre dans la jungle de la LNH à une époque où les petits joueurs se faisaient encore plus rares. Pour y faire son chemin, il avait des jambes solides, deux troncs d’arbres, mais aussi de bons coéquipiers.

« J’ai joué avec plusieurs centres et de bons centres, a rappelé St-Louis. J’ai été chanceux, j’ai joué avec Vincent Lecavalier, Brad Richards et Steven Stamkos avec le Lightning. Ils étaient trois bons centres. Mais je peux dire que quand je jouais avec Vincent, je devenais un petit peu plus gros. Il est rentré souvent dans le tas pour me défendre. »

« Quand je retournais au banc, Vincent me demandait si je venais de me faire frapper cochon. Je faisais attention avec mes réponses. Je savais que quand je lui disais que c’était un coup cochon, il oubliait de jouer au hockey pour quelques minutes », a poursuivi l’entraîneur-chef.

« C’est important que Nick et Cole sachent qu’il y a une personne pour les protéger. Ils n’auront pas à se faire maltraiter sur la glace. J’aime la vitesse et la grosseur d’Andy [Anderson], mais il peut aussi jouer au hockey. Tu ne veux pas juste un gros gars, tu veux un gars qui peut les suivre. »

La confiance

Après trois revers d’affilée à ses trois premiers matchs derrière le banc d’une équipe de la LNH, St-Louis a maintenant signé trois victoires de suite. Et le Tricolore a battu de bonnes formations comme les Blues de St. Louis et Toronto. Les Islanders de New York n’ont pas une saison grandiose, mais ils ont atteint le carré d’as lors des deux précédentes campagnes.

St-Louis a regardé en direction d’un facteur pour expliquer les récents succès de son équipe.

« La confiance, a-t-il dit. Pour connaître du succès, tu as besoin de l’assurance aussi. Je ne parle pas d’être arrogant, mais tu dois respirer la confiance, autant individuellement que collectivement. Tu dois croire en toi et en l’équipe. »

Contre le trio de Tavares

Suzuki, Anderson et Caufield ont gagné leur confrontation contre le deuxième trio des Leafs, celui de John Tavares avec Alexander Kerfoot et William Nylander, et contre le quatrième trio, celui de Spezza avec Pierre Engvall et Wayne Simmonds.

St-Louis a évité d’envoyer sa première unité contre celle d’Auston Matthews.

Son homologue Sheldon Keefe a offert une analyse bien honnête du travail du trio de Tavares.

« Ils n’ont rien géré. Ils ont vraiment été battus dans l’ardeur au travail, comme plusieurs de nos joueurs. »