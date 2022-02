Les Blackhawks se séparent de Bobby Hull

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé lundi que le membre du Temple de la renommée du hockey Bobby Hull n’était plus un ambassadeur de l’organisation.

L’homme de 83 ans occupait cette fonction depuis 2008. À l’époque, le club de l’Illinois avait nommé l’ancien ailier gauche et Stan Mikita à titre d’ambassadeurs.

Dans un communiqué, les Blackhawks ont expliqué vouloir redéfinir le rôle d’ambassadeur avec les décès de Mikita (2018) et de l’ancien gardien Tony Esposito (2021).

«En ce qui concerne Bobby spécifiquement, nous avons conjointement convenu plus tôt cette saison qu’il se retirerait de tout rôle officiel avec l’équipe», a aussi indiqué la formation dans sa missive.

Hull a disputé 1063 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 1036 dans l’uniforme des Blackhawks. Il a récolté 610 buts et 560 mentions d’aide pour 1170 points dans la meilleure ligue de hockey au monde. En 1972, le natif de l’Ontario avait quitté la LNH pour se joindre à l’Association mondiale de hockey, soit avec les Jets de Winnipeg. En sept saisons et 411 matchs dans ce circuit, il a amassé 303 filets et 335 aides pour 638 points.

Intronisé au Temple de la renommée en 1983, Hull a vu son numéro retiré par les Blackhawks la même année.

Trop de scandales?

Les Hawks sont restés nébuleux par rapport à cette décision, mais il est logique de se demander si l’équipe voulait simplement de dissocier de l’homme qui a été au cœur de plusieurs scandales.

En 1986, Hull avait été reconnu coupable d’avoir agressé un policier, après que ce dernier soit intervenu dans une dispute avec sa première épouse. Il avait aussi été accusé de coups et de blessures envers la femme, mais les accusations sont tombées après qu’elle eut refusé de témoigner contre son mari.

La seconde épouse de Hull l’a quant à elle accusé d’abus lors d’une entrevue réalisée avec le réseau ESPN en 2002.

Hull avait aussi été mêlé à une autre affaire en 1998, quand un quotidien russe avait affirmé qu’il avait déclaré qu’Adolf Hitler «avait eu quelques bonnes idées». L’ancien hockeyeur avait fortement nié cela.

Les Blackhawks sont en mode repolissage de leur image dernièrement, eux qui ont été fortement critiqués pour avoir omis de rapporter aux autorités une agression sexuelle de la part d’un de leurs entraîneurs pendant le parcours victorieux du club en 2010.