Lion: entente sur une assistance routière à ses clients aux États-Unis

Le fabricant québécois de véhicules de poids moyens et lourds Lion Électrique a annoncé, lundi, avoir signé une entente avec le groupe américain Cox Automotive Mobility pour fournir un service d’assistance routière à ses clients aux États-Unis.

Le partenariat permet ainsi aux clients de Lion Électrique un accès aux 25 centres de service de Cox Automotive Mobility qui dispose de 800 camions pour un soutien sur demande.

Selon les termes de l’entente, Lion fournira aux techniciens du groupe américain une formation approfondie sur ses produits, notamment sur l’entretien des systèmes haute tension.

«Dans un contexte où la clientèle de Lion continue de croître aux États-Unis et que l'électrification des véhicules moyens et lourds continue de s'accélérer, il est important que nous développions notre réseau de soutien pour offrir à nos clients plus d'options et de commodités, afin de leur offrir la meilleure expérience possible», a indiqué par communiqué Marc-André Pagé, vice-président chez Lion Électrique.

«De plus en plus de flottes de camions et de bus se convertissent à l'électricité. Une expertise pratique dans ce domaine est donc un atout précieux pour notre personnel d'entretien, afin que nous puissions tous rester à l'avant-garde de la mobilité», a réagi pour sa part Terry Rivers, vice-président de Cox Automotive Mobility.

Ce partenariat fait suite à un projet-pilote entre les deux entreprises qui a débuté en 2021.

