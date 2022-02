Loi sur les mesures d’urgence : la loyauté avant les principes pour Lightbound

Le député libéral Joël Lightbound, qui avait suscité la commotion en critiquant ouvertement la gestion de la pandémie par son parti, est finalement demeuré loyal au PLC en appuyant l’adoption de la Loi sur les mesures d’urgence lundi soir.

• À lire aussi: Loi sur les mesures d'urgence: l’ACLC dépose une demande d’examen judiciaire

Dans les minutes avant le vote, M. Lightbound assurait en entrevue à LCN qu’il ignorait encore s’il allait voter pour ou contre l’adoption de la loi.

«Je partage entièrement l’objectif du gouvernement qui était de mettre fin à l’occupation d’Ottawa. Je pense que l’objectif de rétablir l’ordre est louable. [...] Ça avait assez duré», a d’abord évoqué le député de Louis-Hébert.

Ce dernier a cependant expliqué qu’il désapprouve le recours à la Loi sur les mesures d’urgence, créée dans l’optique d’être utilisée en cas de menace à la sécurité du Canada, un point qui n’avait pas encore été atteint à ses yeux.

«Si ce n’était pas un vote de confiance, je voterais contre. Maintenant, au Parti libéral, quand on est au gouvernement, on a un contrat moral comme député du gouvernement de voter avec le gouvernement», a exposé le politicien, balançant entre ses principes et sa loyauté.

Le 8 février, Joël Lightbound avait causé une onde de choc en parlant ouvertement de son «malaise» vis-à-vis de la «rhétorique» de son chef Justin Trudeau, qu’il accusait de diviser la population avec sa gestion de la pandémie.

M. Lightbound admet cependant qu’il se passerait bien de cette notoriété. «On ne peut pas toujours être d’accord avec tout. Je n’ai pas laissé mon jugement ni mon libre arbitre à la porte du Parti libéral ni à la porte de la Chambre des communes. [...] Sur cet enjeu, j’aurais de loin préféré ne pas me retrouver avec ce vote là ce soir et encore avec cette dissidence», a-t-il reconnu lundi soir.

Interrogé à savoir s’il croyait que M. Trudeau était un bon premier ministre en ce moment, M. Lightbound a cherché à éviter de répondre en évoquant le bilan des six dernières années du gouvernement libéral.

«Tout le monde va en politique avec les meilleures intentions. Je suis convaincu que les intentions de M. Trudeau sont bonnes, même si on n’est pas d’accord sur les moyens», a répondu le député par la suite, en soulignant cependant qu’il avait «apprécié» le changement de ton du premier ministre lundi, ce dernier ayant appelé au dialogue entre vaccinés et non-vaccinés.

VOIR AUSSI