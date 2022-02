Manifestation à Québec: le maire Marchand lance des fleurs aux employés de la Ville

Le maire Bruno Marchand refuse qu'on lui attribue le mérite du bon déroulement des manifestations du week-end et invite les citoyens à saluer le travail des employés de la Ville.

Sur sa page Facebook, lundi matin, le maire de Québec, Bruno Marchand, a diffusé une courte vidéo dans laquelle il louange le travail des employés municipaux, qui ont «fait la différence».

«Si vous pensez que la manifestation en fin de semaine s’est bien déroulée, j’ai envie de dire que ce n’est pas à cause de moi, lance-t-il. J’ai eu beaucoup trop de crédit dans les médias pour ce que je mérite. Les véritables héros et héroïnes de cette fin de semaine, ce sont nos employés, ce sont nos policières et policiers.»

Le maire invite les citoyens à manifester leur satisfaction en saluant eux-mêmes les employés. Que ce soit des gens des travaux publics, de la voirie, du déneigement, de la police ou du Réseau de transport de la Capitale. «Si vous êtes d'accord avec moi, quand vous allez les croiser, au détour du chemin, de leur faire un pouce en l'air. Merci gang, on est fiers de vous. On est fiers que vous soyez des employés de la Ville.»