Puis-je me permettre d’aider mon frère dans le besoin?

Je suis l’aînée d’une famille de trois. Comme nos parents sont séparés et que ça a toujours été la guerre entre eux, c’est moi le pilier de la famille. Comme je gagne le meilleur salaire, mon frère le plus jeune s’est tourné vers moi pour emprunter l’argent qui lui manque pour démarrer sa petite entreprise. Mon chum refuse que j’embarque dans l’affaire sous prétexte que je risque gros, alors que je me vois mal refuser à mon frère d’être sa bouée de sauvetage. Un endossement de 50,000$ c’est quand même pas la fin du monde ?

Une sœur responsable

Êtes-vous prête à le perdre ce 50,000$ sans que ça change votre vie ? Car c’est ça que ça signifie endosser quelqu’un. Ça veut dire qu’on est prêt à débourser l’argent en sachant qu’il se peut qu’on n’en revoie jamais la couleur.