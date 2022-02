Rumeurs d’un déclenchement hâtif: le DGEQ «recommande» des élections générales à l’automne

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) «recommande» que les élections générales se tiennent à l’automne, comme prévu.

• À lire aussi: Sérieuse montée des conservateurs: Duhaime 2e chez les francophones

La CAQ a surpris tout le monde lundi en invitant les médias à réserver dès maintenant leur place sur l’autocar de campagne. La machine à rumeur s’est aussitôt emballée au sujet d’un possible déclenchement hâtif en vue d’un scrutin printanier.

«La loi sera respectée. Pure question de préparation. On a besoin de savoir si on doit réserver un ou deux bus pour les journalistes», a assuré le directeur des communications du bureau de François Legault sur les réseaux sociaux.

La loi sera respectée. Pure question de préparation. On a besoin de savoir si on doit réserver un ou deux bus pour les journalistes. Juste ça :) https://t.co/u6cJ8cqP9V — Manuel Dionne (@manueldionne) February 21, 2022

La loi sur les élections à date fixe adoptée en 2013 par le gouvernement péquiste de Pauline Marois prévoit un scrutin «le premier lundi du mois d’octobre» quatre ans après l’élection d’un gouvernement.

Mais cette législation n’empêche pas le pouvoir en place de déclencher les élections avant cette date, en toute légalité. «Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature».

Malgré tout, le DGEQ, lui, maintient ses préparatifs en vue d’un scrutin à l’automne prochain.

«C’est sûr que ce qu’on recommande, c’est la date qui est prévue (au calendrier). Nous on travaille en vue de cette date-là. Si jamais ce n’était pas ça qui était le scénario retenu, bien on s’adapterait, mais je pense que le DGEQ, la position d’Élection Québec c’est qu’on souhaite toujours avoir le plus de temps et le plus de prévisibilité possible», a réagi le porte-parole, Gabriel Sauvé.

– Avec la collaboration d'Antoine Robitaille

À voir aussi